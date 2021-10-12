Кабмин утвердил стратегию развития "Ощадбанка" до 2024 года

Кабинет министров утвердил Стратегию развития АО "Государственный сберегательный банк Украины" на 2021-2024 годы. Проект стратегии разработан правлением банка и утвержден наблюдательным советом.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Отмечается, что стратегией предусмотрено продолжение функционирования "Ощадбанка" как ведущего универсального банка Украины.

В частности, бизнес-модель банка предполагает, что он будет укреплять позиции в розничном кредитовании и комиссионных продуктах, сохранит позиции в сегментах корпоративного бизнеса.

Операционная модель "Ощадбанка" предусматривает развитую линейку цифровых продуктов, в том числе отраслевые, которые будут предоставляться через цифровые каналы и автоматизированные процессы.

В принятой стратегии отмечено, что "Ощадбанк" будет стремиться достичь прогнозной чистой прибыли – около 4,2 млрд грн, доходности на капитал – около 15% и соотношения расходов к доходам – менее 65%.

Также отмечается, что благодаря эффективному управлению неработающими активами "Ощадбанк" урегулирует уровень этих активов и последовательно сократит их долю до 10%.

Также стратегией определены уменьшение "Ощадбанком" уровня операционных расходов и пересмотр капитальных затрат путем оптимизации сети и централизации операций.

Кроме того, диджитализация "Ощадбанка" до 2024 года включает в себя завершение процесса цифровизации услуг для клиентов и внутренних процессов, а также обеспечения конкурентной скорости запуска новых продуктов.

Также предполагается присоединение "Ощадбанка" к Фонду гарантирования, что в дальнейшем обеспечит вхождение международных финансовых организаций в капитал "Ощадбанка".