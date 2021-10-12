СБУ разоблачила канал сбыта поддельных долларов высокого качества

Сотрудники Службы безопасности разоблачили группировку, которая занималась сбытом подделанной иностранной валюты высокого качества.

Как сообщает пресс-центр СБУ, дельцы продавали высококачественные 100-долларовые подделки за 50% их номинальной стоимости.

Отмечается, что злоумышленники "вкинули" в украинский валютный рынок сотни тысяч фальшивых долларов.

Следствие установило, что организатором схемы является житель Киевщины, который ранее уже попадал в поле зрения правоохранителей в связи с причастностью к аналогичным преступлениям. Он наладил сбыт фальшивых банкнот в разные регионы страны.

Как отмечают в СБУ, поддельные деньги были премиум-качества и не идентифицировались детекторами валют как фальшивые.

По предварительным данным, схема сбыта работала минимум с начала этого года. Поддельные банкноты сбывали по личным связям несколько раз в неделю как крупными, так и мелкооптовыми партиями, в среднем по несколько тысяч долларов.

Оперативники задокументировали несколько фактов сбыта киевлянином фальшивок жителю Житомира. В ходе спецоперации правоохранители задержали организатора схемы и покупателя-житомирянина в Киеве при реализации очередной партии поддельных денег – $2 тыс.

В пресс-службе добавили, что было проведено 11 одновременных обысков по месту жительства злоумышленников и в помещениях, которые они использовали в преступной деятельности. Были изъяты деньги, полученные преступным путем, огнестрельное оружие и боеприпасы, а также черновые записи с "клиентской базой" организатора схемы.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 199 УКУ – изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг или билетов государственной лотереи.