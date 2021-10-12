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СБУ разоблачила канал сбыта поддельных долларов высокого качества

СБУ разоблачила канал сбыта поддельных долларов высокого качества

Сотрудники Службы безопасности разоблачили группировку, которая занималась сбытом подделанной иностранной валюты высокого качества.

Как сообщает пресс-центр СБУ, дельцы продавали высококачественные 100-долларовые подделки за 50% их номинальной стоимости.

Отмечается, что злоумышленники "вкинули" в украинский валютный рынок сотни тысяч фальшивых долларов.

Следствие установило, что организатором схемы является житель Киевщины, который ранее уже попадал в поле зрения правоохранителей в связи с причастностью к аналогичным преступлениям. Он наладил сбыт фальшивых банкнот в разные регионы страны.

Как отмечают в СБУ, поддельные деньги были премиум-качества и не идентифицировались детекторами валют как фальшивые.

По предварительным данным, схема сбыта работала минимум с начала этого года. Поддельные банкноты сбывали по личным связям несколько раз в неделю как крупными, так и мелкооптовыми партиями, в среднем по несколько тысяч долларов.

Оперативники задокументировали несколько фактов сбыта киевлянином фальшивок жителю Житомира. В ходе спецоперации правоохранители задержали организатора схемы и покупателя-житомирянина в Киеве при реализации очередной партии поддельных денег – $2 тыс.

В пресс-службе добавили, что было проведено 11 одновременных обысков по месту жительства злоумышленников и в помещениях, которые они использовали в преступной деятельности. Были изъяты деньги, полученные преступным путем, огнестрельное оружие и боеприпасы, а также черновые записи с "клиентской базой" организатора схемы.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 199 УКУ – изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг или билетов государственной лотереи.

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Джерело:  СБУ
валюта (2180) СБУ (1540) фальшивомонетники (20)


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