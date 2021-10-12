Цены на автогаз в крупных сетях АЗС продолжили рост

Во вторник, 12 октября, цены на сжиженный газ в сетях АЗС по Украине продолжили рост.

Об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

На АЗС AMIC и "Укргаздобычи" стоимость автогаза выросла в среднем на 21 и 20 копеек – до 18,08 грн/л и 18,40 грн/л соответственно. Автогаз на KLO подорожал на 10 копеек – до 18,49 грн/л.

СУГ на станциях операторов "БРСМ-Нафта" и Motto подорожал в среднем на 1 и 7 копеек – до 18,34 до грн/л и 18,55 грн/л соответственно.

Такие сети как "Нефтек",BVS, Chipo, "Рур груп" и "Катрал" подняли цены на 10-30 копеек за литр.

Таким образом, средняя цена автогаза в Украине составила 18,3 грн за литр.