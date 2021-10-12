Цены на автогаз в крупных сетях АЗС продолжили рост
Во вторник, 12 октября, цены на сжиженный газ в сетях АЗС по Украине продолжили рост.
Об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".
На АЗС AMIC и "Укргаздобычи" стоимость автогаза выросла в среднем на 21 и 20 копеек – до 18,08 грн/л и 18,40 грн/л соответственно. Автогаз на KLO подорожал на 10 копеек – до 18,49 грн/л.
СУГ на станциях операторов "БРСМ-Нафта" и Motto подорожал в среднем на 1 и 7 копеек – до 18,34 до грн/л и 18,55 грн/л соответственно.
Такие сети как "Нефтек",BVS, Chipo, "Рур груп" и "Катрал" подняли цены на 10-30 копеек за литр.
Таким образом, средняя цена автогаза в Украине составила 18,3 грн за литр.
Джерело: еnkorr
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Чи знову Порох винен? га зебіли?