Цена импортного газа выросла в сентябре на 27%, – Минэкономики

Средняя таможенная стоимость импортного природного газа в сентябре 2021 года составила $543,1 или 14 480 грн за тысячу кубометров.

Об этом свидетельствуют данные Министерства экономики.

Таким образом, цена импортного газа в сентябре увеличилась почти на 27%, по сравнению с предыдущим месяцем, когда она составляла $427,88 за тысячу кубометров.

При этом по сравнению с сентябрем 2020 года цена импортного газа выросла в 3,8 раза.

Как сообщалось, импорт природного газа на территорию Украины в августе 2021 года осуществлялся по средней цене $427,88 или 11 457 грн за тысячу кубометров.