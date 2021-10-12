Цена импортного газа выросла в сентябре на 27%, – Минэкономики
Средняя таможенная стоимость импортного природного газа в сентябре 2021 года составила $543,1 или 14 480 грн за тысячу кубометров.
Об этом свидетельствуют данные Министерства экономики.
Таким образом, цена импортного газа в сентябре увеличилась почти на 27%, по сравнению с предыдущим месяцем, когда она составляла $427,88 за тысячу кубометров.
При этом по сравнению с сентябрем 2020 года цена импортного газа выросла в 3,8 раза.
Как сообщалось, импорт природного газа на территорию Украины в августе 2021 года осуществлялся по средней цене $427,88 или 11 457 грн за тысячу кубометров.
Джерело: Минэкономики
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