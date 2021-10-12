Украина подписала договор об "открытом небе" с Евросоюзом (обновлено)

Украина и Европейский Союз подписали соглашение о едином авиационном пространстве.

Как передает БизнесЦензор, со стороны Украины документ подписал премьер-министр Денис Шмыгаль, со стороны Евросоюза – верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель, а также посол Словении в Украине Томаж Менцин.

"Соглашение об Общем авиационном пространстве – это "авиационный безвиз" одновременно для украинских и европейских авиаперевозчиков. Украина получит такие же возможности, правила и стандарты в области авиаперевозок, как и у государств-членов Евросоюза. Мы "создаем Европу" на украинском авиационном рынке. Правительства Украины и стран ЕС больше не будут предоставлять назначения на тот или иной маршрут. Авиаперевозчики смогут сами договариваться о возможности рейсов и их количестве напрямую с аэропортами", – отметил во время церемонии подписания Денис Шмыгаль, которого цитирует пресс-служба правительства.

Премьер подчеркнул, что конкуренция между авиаперевозчиками, как в Европе, – это один из существенных факторов снижения цен на билеты. Поэтому соглашение откроет для украинсцев больше возможностей и направлений для путешествий.

Согласно договору об "открытом небе", страны ЕС смогут назначать любого европейского перевозчика для рейсов в Украину, а Украина – в любую европейскую страну. Также авиакомпании ЕС получают право на внутренние перевозки в Украине.

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Хосеп Боррель отмечал, что ЕС и Украина начнут имплементацию соглашения об "открытом небе" немедленно после подписания.

"Это означает, что, начиная с даты подписания", европейские авиалинии смогут отправляться в любой украинский аэропорт и наоборот. Без ограничений", – сказал Боррель в интервью Радио Свобода.

Как сообщалось, ранее исполнительный директор европейского лоукостера Ryanair Майкл О’Лири заявлял, что авиакомпания планирует агрессивную экспансию в Украине после подписания соглашения об открытом небе с ЕС, в частности, перевозчик рассматривает возможность начать полеты в 12 украинских аэропортов.

Напомним, в июне Совет ЕС согласовал подписание Соглашения о совместном авиационном пространстве с Украиной. Ожидалось, что оно будет подписано осенью, после чего начнется процесс ратификации документа в каждой из стран ЕС.

Европейское общее авиационное пространство – двустороннее соглашение между ЕС и третьими странами, которое устанавливает общие стандарты безопасности и либерализует рыночные отношения в сфере авиации, позволяя эффективнее и безопаснее использования воздушного пространства.

Переговоры об общем авиационном пространстве с Украиной завершились в 2013 году, и подписание соглашения было заблокировано из-за конфликта между Великобританией и Испанией о статусе аэропорта Гибралтара. С 1 января 2021 года Великобритания вышла из Евросоюза.