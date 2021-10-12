Контрразведка СБУ разоблачила торговцев оружием и опасными химвеществами

Служба безопасности разоблачила и прекратила преступную деятельность группировки, которая во Львовской и Закарпатской областях торговала огнестрельным оружием и особо опасными химическими веществами.

Как сообщает пресс-центр СБУ, организаторами схемы оказались экс-руководитель одного из подразделений ГСЧС Украины и ранее судимый житель Закарпатья.

В ходе проведения следственных действий было изъято 25 кг металлической ртути, 9-мм пистолет "Браунинг" и более 300 патронов к огнестрельному оружию различного калибра. Один из фигурантов задержан при попытке продажи очередной партии ядовитого вещества, ему уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Кроме того, одному из злоумышленников сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч. 4 ст. 321 (незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт ядовитых или сильнодействующих веществ или ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств) УК Украины.

Следствие продолжается.