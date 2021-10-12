Украина присоединилась к инновационной программе Евросоюза "Горизонт Европа"

Украина, Европейский Союз и европейское сообщество по атомной энергии заключили договор об участии Украины в Рамочной программе по исследованиям и инновациям "Горизонт Европа"и комплиментарной к ней Программе по исследованиям и обучению Европейского сообщества по атомной энергии (2021-2025).

Об этом сообщает пресс-служба офиса президента.

Документ подписали министр образования и науки Сергей Шкарлет и вице-президента Еврокомиссии, высокий представитель ЕС по иностранным делам и политики безопасности Жозеп Боррель.

Отмечается, что документ позволит обеспечить правовую базу для сотрудничества в научной и научно-технической сфере и создаст предпосылки, необходимые для ускорения становления Украины как влиятельного европейского государства путем расширения международного научно-технического сотрудничества, обеспечит необходимые шаги для интеграции Украины в Европейское исследовательское пространство.

"Ассоциированный статус Украины в упомянутых программах будет способствовать привлечению отечественных субъектов научной, научно-технической и хозяйственной деятельности к наибольшей программе Европейского Союза по исследованиям и инновациям, а также привлечению поддержки в рамках этой программы", – говорится в сообщении.

Программа "Горизонт Европа" на 2021-2027 годы – это крупнейшая программа ЕС по финансированию науки и инноваций с общим бюджетом более 95,5 млрд евро.

Программа по исследованиям и обучению Европейского сообщества по атомной энергии (2021-2025) является взаимодополняющей к программе "Горизонт Европа" и направлена на осуществление перспективных исследований и инновационных проектов в сфере ядерной энергетики, термоядерного синтеза и ядерного деления.