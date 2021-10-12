Выручка от экспорта электроэнергии упала с начала года на 8%

Украина в январе-сентябре 2021 года снизила выручку от экспорта электроэнергии на 8% (на $16,38 млн) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до $189,2 млн.

Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы, передает Интерфакс-Украина.

Согласно им, в Венгрию за девять месяцев поставлено электроэнергии на $76,32 млн, Польшу – на $54,26 млн, Румынию – на $36,49 млн, другие страны – на $22,15 млн.

В том числе в сентябре 2021 года на экспорт поставлено электроэнергии на $26,14 млн против $9,29 млн – в сентябре прошлого года.

Кроме того, Украина в январе-сентябре текущего года импортировала электроэнергию на $62,62 млн против $113,62 млн – за аналогичный период прошлого года. В том числе из Словакии – на $25,58 млн, Беларуси – на $24,71 млн, РФ – на $5,75 млн, других стран – на $6,57 млн.

Как сообщалось, Украина в 2020 году снизила выручку от экспорта электроэнергии на 25,9% (на $97,93 млн) по сравнению с 2019 годом – до $280,8 млн. В т.ч. в Венгрию поставила электроэнергию на $130 млн, Польшу – на $84,969 млн, Румынию – на $49,7 млн, другие страны – на $16,07 млн.