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На программу энергосбережения Украине нужно 300 миллиардов, – Зеленский

На программу энергосбережения Украине нужно 300 миллиардов, – Зеленский

Украина начнет внедрять программу энергосбережения в следующем году, для реализации в настоящее время необходимо около 300 млрд грн.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга по итогам 23-го саммита Украина–ЕС с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен, передает Интерфакс-Украина.

"Разработана эта программа (по энергосбережению, – ред.) уже абсолютно детально. Мы видим, что эту программу можем внедрить, и мы точно ее внедрим при поддержке специалистов и финансовой помощи со стороны Европейского союза. В любом случае, мы будем начинать это делать в следующем году. Мы не можем ждать, когда угрожает нам сосед (РФ, – ред.) отключением или уменьшением объемов газа", – сказал он.

По словам Зеленского, для реализации данной программы Украине в настоящее время необходимо около 300 млрд грн.

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Джерело:  Интерфакс-Украина
Зеленський Володимир (2513) енергозбереження (63)


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