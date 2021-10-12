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Нацбанк аннулировал лицензии 14 финансовых компаний

Нацбанк аннулировал лицензии 14 финансовых компаний

Национальный банк исключил из Госреестра финансовых учреждений три компании, еще 14 участников рынка небанковских услуг отказались от лицензий.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Так, ООО "ФК "Астра Финанс" и ООО "ФК "Профи-Финансы" исключены из реестра на основании их собственных заявлений. В то время как ОДО "СК "Аскор" исключили из реестра в связи с отсутствием действующих лицензий на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг в сфере страхования.

Кроме того, у "Астра Финанс" было отозвано две лицензии – на предоставление услуг по факторингу и предоставление средств в заем, в том числе и на условиях финансового кредита. У "Профи-Финансы" было четыре лицензии – на предоставление услуг по факторингу, лизингу, предоставление гарантий и средств в заем, в том числе на условиях финкредита. Эти лицензии также были аннулированы.

Также Нацбанк принял решение об отзыве всех лицензий у шести компаний: ООО "Актив Факторинг", ООО "ФК "Мани Фектори", ООО "ФК "Меридиан", ООО "КУ "Финкредит Плюс", АО "Новый Днипро" и АСО "Астро-Днипро".

В то же время регулятор решил аннулировать по одной лицензии – на совершение обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств – у ЧАО "Инновационный Страховой Капитал". У компании осталось 26 действующих лицензий.

Также Нацбанк решил отозвать лицензию на предоставление гарантий у семи компаний: ООО "ФК "Артифишал Финанс Интелидженс"; ООО "Вольтер Капитал", ООО "Интер Вей Капитал", ООО "ФК "Ирбис", ООО "Кредит Инвестмент Груп", ООО "ФК "Маниту" и ООО "ФК "Церера".

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Джерело:  Нацбанк
ліцензія (754) НБУ (9303)


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