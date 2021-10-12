Нацбанк аннулировал лицензии 14 финансовых компаний

Национальный банк исключил из Госреестра финансовых учреждений три компании, еще 14 участников рынка небанковских услуг отказались от лицензий.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Так, ООО "ФК "Астра Финанс" и ООО "ФК "Профи-Финансы" исключены из реестра на основании их собственных заявлений. В то время как ОДО "СК "Аскор" исключили из реестра в связи с отсутствием действующих лицензий на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг в сфере страхования.

Кроме того, у "Астра Финанс" было отозвано две лицензии – на предоставление услуг по факторингу и предоставление средств в заем, в том числе и на условиях финансового кредита. У "Профи-Финансы" было четыре лицензии – на предоставление услуг по факторингу, лизингу, предоставление гарантий и средств в заем, в том числе на условиях финкредита. Эти лицензии также были аннулированы.

Также Нацбанк принял решение об отзыве всех лицензий у шести компаний: ООО "Актив Факторинг", ООО "ФК "Мани Фектори", ООО "ФК "Меридиан", ООО "КУ "Финкредит Плюс", АО "Новый Днипро" и АСО "Астро-Днипро".

В то же время регулятор решил аннулировать по одной лицензии – на совершение обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств – у ЧАО "Инновационный Страховой Капитал". У компании осталось 26 действующих лицензий.

Также Нацбанк решил отозвать лицензию на предоставление гарантий у семи компаний: ООО "ФК "Артифишал Финанс Интелидженс"; ООО "Вольтер Капитал", ООО "Интер Вей Капитал", ООО "ФК "Ирбис", ООО "Кредит Инвестмент Груп", ООО "ФК "Маниту" и ООО "ФК "Церера".