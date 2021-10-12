Кабмин переназначил главой Регуляторной службы обвиненного в недостоверном декларировании экс-нардепа от партии Зеленского

Кабинет министров переназначил бывшего нардепа от "Слуги народа" и экс-главу Харьковской областной администрации Алексея Кучера на должность главы Государственной регуляторной службы.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение №1230-р от 11 октября 2021 года обнародовано на официальном правительственном портале.

Согласно документу, Кучер назначен руководителем ведомства с даты начала фактического выполнения им должностных обязанностей сроком на пять лет.

Перед этим другим своим распоряжением №1229-р от 11 октября Кабмин освободил Кучера с должности Госрегуляторной службы в связи с истечением срока действия временного контракта, заключенного без проведения конкурсного отбора по процедуре, введенной на период действия карантина.

Как сообщалось, ранее глава Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александр Новиков внес предписание Кабинету министров с требованием провести служебное расследование и привлечь к дисциплинарной ответственности главу Государственной регуляторной службы (ГРС) Алексея Кучера за недостоверное декларирование.

Так, в декларации Алексей Кучер указал, что владеет криптовалютой Bitcoin стоимостью 13,1 млн грн, однако на запрос НАПК не смог подтвердить наличие этого актива. В то же время, по данным Налоговой службы, общий доход Алексея Кучера и членов его семьи за все время работы с 2001 по 2020 год составляет всего 880,68 тыс. грн.

При этом, согласно декларации за 2018 год, до избрания народным депутатом, у семьи Кучера вообще не было доходов. В собственности Алексей Кучер указал $87 тыс. наличными у себя и $205 тыс. – у жены, а также 77 биткоинов стоимостью $299,2 тыс.

НАПК пришел к выводу, что Кучер указал в декларации недостоверные сведения о владении криптовалютой, чем совершил преступление, предусмотренное частью 2 статьи 366-2 Уголовного кодекса.

Напомним, Кабинет министров назначил Алексея Кучера председателем Государственной регуляторной службы в январе 2021 года по процедуре без проведения конкурса, путем заключения с ним контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина.

Алексей Кучер с 5 ноября 2019 года до 27 ноября 2020 года возглавлял Харьковскую ОГА, он был уволен с занимаемой должности президентом Владимиром Зеленским с формулировкой "по собственному желанию". До этого Кучер был нардепом от "Слуги народа".