"Николаевгаз" заявил о готовности газовой системы области к отопительному сезону

АО "Николаевгаз" завершило подготовку к отопительному сезону, в рамках которой газовики провели модернизацию и редизайн сетей, осуществили замену и ремонт газового оборудования для стабильной доставки газа во время осенне-зимнего периода.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что в рамках выполнения инвестиционной программы, специалисты "Николаевгаза" заменили в Николаевской области 22 устаревших ШГРП на новые современные шкафные производства РГК Production. Также проведена реконструкция 319 домовых регуляторов давления газа (КДРД) и ремонт и замена более 10 км газопроводов в Витовском, Снигиревском, Новоодесском и Врадиевском районах.

Также в компании добавили, что кроме выполнения Инвестиционной программы, "Николаевгаз" реализует и другие проекты. Так, осуществлена реконструкция и обновление газовой системы "Теплокоммунэнерго". Проведена реконструкция узлов учета газа с прокладкой внутреннего газопровода высокого давления к газоиспользующему оборудованию (котлам).

В компании подчеркнули, что работы выполнялись максимально быстро и качественно, чтобы потребители вовремя и безопасно получили тепло в свои дома.

"Объем работ и их финансирование ежегодно растут из-за постепенного износа сетей. Осуществление наиболее сложных работ, требующих временного прекращения распределения газа, компания всегда планирует на лето. Мы благодарны нашим клиентам за понимание, ведь от этих работ зависит бесперебойное и безаварийное газоснабжение, что особенно важно именно в отопительный период", – говорит директор по капитальному строительству "Николаевгаза" Светлана Симчич.

Отмечается, что всего в 2021 году инвестиции в газораспределительные сети Николаевщины составляют около 60 млн грн. Инвестиционная программа утверждается, исходя из принципов долгосрочной стратегии компании, а все мероприятия направлены на повышение надежности и безопасности эксплуатации газораспределительной системы области.

Напомним, АО "Николаевгаз" – газораспределительная компания, осуществляющая свою деятельность на территории Николаевской области в сотрудничестве с брендом РГК.

Региональная Газовая Компания – сервисная компания, которая разрабатывает инновационные и комплексные решения для энергетического сектора, направленные на повышение качества клиентского обслуживания, модернизации отрасли и внедрения европейских стандартов работы операторов ГРМ. Под брендом РГК работает 20 газораспределительных компаний, в которых заняты 38 тыс. специалистов. Они обслуживают 250 тыс. км газопроводов и более 8 млн потребителей газа.

АО "Николаевгаз" эксплуатирует 8,7 тыс. км газопроводов и обеспечивает природным газом 8 городов, 14 поселков городского типа и 313 сел области. Клиентами компании являются более 349 тыс. бытовых потребителей Николаевской области, а также 2,8 тыс. предприятий, учреждений и организаций.

В 2020 году АО "Николаевгаз" доставило своим клиентам 421,5 млн куб. м газа