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Кабмин утвердил план выполнения меморандума об отказе от повышения тарифов

Кабмин утвердил план выполнения меморандума об отказе от повышения тарифов

Кабинет министров на закрытом заседании 11 октября утвердил План действий по исполнению условий Меморандума о стабильном прохождении отопительного сезона.

Об этом сообщила заместитель министра развития общин и территорий Наталья Хоцяновская, передает пресс-служба Минрегиона.

"Утвержденный План действий будет дорожной картой на ближайшие несколько месяцев и поможет обеспечить стабильное прохождение отопительного сезона", – подчеркнула замминистра.

Она уточнила, что документ, в частности, предусматривает:

  • внесение изменений в закон "О государственном бюджете на 2021";
  • утверждение изменений в долгосрочные договоры поставки природного газа, чтобы предоставить возможности производителям тепловой энергии обеспечить платежи за потребленный природный газ в течение 45 дней после месяца потребления;
  • разработку и представление механизма (на основе ЭСКО-модели) для повышения энергоэффективности в организациях и учреждениях, финансируемых из государственного и/или местных бюджетов и тому подобное.

Как сообщалось, на заседании 11 октября Кабмин уже утвердил для дочерней компании НАК "Нафтогаз Украины" дополнительные соглашения к договорам поставки газа для производства тепловой энергии на 2021-2024 годы, а также примерные договора поставки бюджетным учреждениям и религиозным организациям.

Напомним, 30 сентября представители центральных и местных органов власти подписали Меморандум, призванный не допустить повышения тарифов на отопление и горячую воду в грядущем отопительном сезоне (2021-2022 годов).

В документе предусмотрены обязательства центральной власти, НАК "Нафтогаз Украины" и органов местного самоуправления. В частности, Верховная Рада должна дополнительно перенаправить в местные бюджеты 4% поступлений от налога на доходы физлиц на сумму не менее 11 млрд грн в 2022 году, а также выделить субвенции общинам с низкими доходами уже в четвертом квартале 2021 года.

Меморандум также предусматривает установление льготного тарифа на газ для бюджетных учреждений на уровне 13,66 тыс. грн за тысячу кубометров (без НДС и стоимости транспортировки и распределения).

Автор: 

газ (7943) Нафтогаз (3323) Мінрегіонрозвитку (637) опалювальний сезон (1154)


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