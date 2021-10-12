Кабмин утвердил план выполнения меморандума об отказе от повышения тарифов

Кабинет министров на закрытом заседании 11 октября утвердил План действий по исполнению условий Меморандума о стабильном прохождении отопительного сезона.

Об этом сообщила заместитель министра развития общин и территорий Наталья Хоцяновская, передает пресс-служба Минрегиона.

"Утвержденный План действий будет дорожной картой на ближайшие несколько месяцев и поможет обеспечить стабильное прохождение отопительного сезона", – подчеркнула замминистра.

Она уточнила, что документ, в частности, предусматривает:

внесение изменений в закон "О государственном бюджете на 2021";

утверждение изменений в долгосрочные договоры поставки природного газа, чтобы предоставить возможности производителям тепловой энергии обеспечить платежи за потребленный природный газ в течение 45 дней после месяца потребления;

разработку и представление механизма (на основе ЭСКО-модели) для повышения энергоэффективности в организациях и учреждениях, финансируемых из государственного и/или местных бюджетов и тому подобное.

Как сообщалось, на заседании 11 октября Кабмин уже утвердил для дочерней компании НАК "Нафтогаз Украины" дополнительные соглашения к договорам поставки газа для производства тепловой энергии на 2021-2024 годы, а также примерные договора поставки бюджетным учреждениям и религиозным организациям.

Напомним, 30 сентября представители центральных и местных органов власти подписали Меморандум, призванный не допустить повышения тарифов на отопление и горячую воду в грядущем отопительном сезоне (2021-2022 годов).

В документе предусмотрены обязательства центральной власти, НАК "Нафтогаз Украины" и органов местного самоуправления. В частности, Верховная Рада должна дополнительно перенаправить в местные бюджеты 4% поступлений от налога на доходы физлиц на сумму не менее 11 млрд грн в 2022 году, а также выделить субвенции общинам с низкими доходами уже в четвертом квартале 2021 года.

Меморандум также предусматривает установление льготного тарифа на газ для бюджетных учреждений на уровне 13,66 тыс. грн за тысячу кубометров (без НДС и стоимости транспортировки и распределения).