Еврокомиссия изучит сценарии поставок газа для Украины из-за падения транзита

Еврокомиссия вместе с украинскими экспертами изучает разные сценарии, чтобы обеспечить достаточные поставки газа для Украины.

Об этом президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила на пресс-конференции по результатам 23-го саммита Украина-ЕС, передает Интерфакс-Украина.

"Другая тема, в которой мы поддерживаем Украину полностью – это энергетическая безопасность. Я понимаю обеспокоенность Украины относительно поставок газа, учитывая намного меньшие поставки газа от "Газпрома". Это тема не только на эту зиму, но также на последующие зимы, и поэтому Комиссия вместе с украинскими экспертами изучает сейчас разные сценарии, чтобы обеспечить достаточные поставки для Украины", – сказала фон дер Ляйен.

Она заверила, что ЕС также будет тесно сотрудничать с Украиной для того, чтобы увеличить мощность газоснабжения из стран-членов ЕС, что включает возможность работы над договоренностью для реверсирования потока дополнительного газопровода из Словакии.

"И мы также изучаем вместе возможности общего хранилища", – указала фон дер Ляйен.

Президент Еврокомиссии подчеркнула, что Украина остается и должна оставаться надежной транзитной страной.

Она отметила, что лидеры также обсудили, как Украина может улучшить свою энергетическую независимость, а именно энергоэффективность.

"Если мы будем успешными в этом, Украине более не понадобится импортировать никакой газ. Она будет независимой и самостоятельной", – пояснила фон дер Ляйен.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции подчеркнул, что Украине важно сохранить транзит российского газа, чтобы не терять деньги.

"Сохранение энергетической независимости Украины очень важно. В любом случае для нас важно сохранить тот транзит газа, который идет по нашей территории, потому что терять по $2 млрд законных никто не хочет. Потому мы обращаемся по разным направлениям из-за этой небезопасности", – заявил Зеленский.

Он также отметил, что обсуждал с президентами Европейского совета и Европейской комиссии возможность применения третьего энергетического пакета санкций относительно "Северного потока-2".

"Это дискуссия не на один час и не на один день", – добавил президент.

Как сообщалось, российский "Газпром" с 1 октября остановил транзит газа через Украину в направлении Венгрии. Этому предшествовало подписание нового контракта с венгерской MVM Group на поставку 4,5 млрд кубометров газа через Сербию (через газопровод "Турецкий поток" и его сухопутные продолжения) и Австрию.

Это повлияло на возможность Украины импортировать газ, поскольку импорт газа из Венгрии в Украину происходил путем виртуального реверса. Ряд экспертных центров также указывал, что возможная приостановка транзита российского газа через Украину в случае запуска "Северного потока-2" зимой создаст дефицит топлива как в самой Украине, так и в странах Восточной Европы.