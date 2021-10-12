В Минэнерго озвучили новую схему финансирования закупок угля для "Центрэнерго"

ПАО "Центрэнерго" получит средства для закупки топлива за счет первоочередного погашения долгов НЭК "Укрэнерго" перед ним на балансирующем рынке (БР), право требования на которые в пользу тепловой генерирующей компании уступят НАЭК "Энергоатом" и ЧАО "Укргидроэнерго".

Об этом сообщил первый заместитель министра энергетики Юрий Власенко, передает Интерфакс-Украина.

"Было принято совместное решение с "Энергоатомом", "Укргидроэнерго", НКРЭКУ, "Укрэнерго" относительно улучшения ситуации по расчетам на балансирующем рынке в отношении "Центрэнерго". Есть такое протокольное решение, согласно которому "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" переуступают право очереди требования средств балансирующего рынка, чтобы мы имели возможность обеспечить средствами именно "Центрэнерго" для закупки угля", – рассказал чиновник.

По словам Власенко, речь идет о средствах, которые участники рынка должны были получить за работу на БР в декабре 2020 года и январе-феврале 2021 года.

"Деньги в первую очередь поступят "Центрэнерго", и как только с ним рассчитаются, "Укрэнерго" возобновит свой график платежей на балансирующем рынке, расчеты по которому происходят через девять месяцев с момента осуществления операции", – разъяснил первый замминистра.

Он уточнил, что на выплаты "Центрэнерго" также будут направлены сэкономленные "Укрэнерго" средства на рынке вспомогательных услуг в объеме около 700 млн грн, которые энергорегулятор НКРЭКУ разрешил перебросить на расчеты по балансирующему рынку.

"И вот эта сумма и дополнительная сумма, собранная от участников рынка, даст возможность "Центрэнерго" пополнить оборотные средства", – указал Власенко.

По словам председателя правления "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, если некоторые участники балансирующего рынка выразят желание уступить очередь другому, потому что ему необходимо решить срочные проблемы, это может быть сделано, но только на добровольной основе.

"Никакой участник балансирующего рынка, не выразивший желание уступать свою очередь, не будет затронут этой инициативой. Все получат с БР свой привычный платеж, распределенный пропорционально", – подчеркнул он.

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Как сообщалось, ранее министр энергетики Герман Галущенко заявлял, что Минэнерго обратилось к государственным банкам с просьбой предоставть кредит "Центрэнерго" для закупки угля для прохожднния отопительного сезона. Он также предлагал выдалить средства на эти цели из резервного фонда госбюджета.

При этом министр констатировал, что сегодня "Центрэнерго" не имеет финансовой возможности обеспечить достаточный запас угля для стабильного прохождения отопительного сезона за свой счет.

Впоследствии Галущенко признал, что банки отказались кредитовать "Центрэнерго", поэтому Минэнерго изучало возможность покупки угля на мировом рынке для нужд компании за счредства НАК "Нафтогаз Украины".

При этом по состоянию на 1 октября на складах ТЭС "Центрэнерго" (Трипольской, Змеевской и Углегорской) находилось 62,5 тыс. тонн угля всех марок, тогда как согласно утвержденному графику этот объем должен быть в 11,4 раза больше – 710 тыс. тонн.

В свою очередь в компании заявляли о готовности обеспечить стабильное прохождение отопительного сезона 2021-2022 годов, в том числе благодаря поставкам импортного угля. Однако источник средств для закупки топлива не был определен.