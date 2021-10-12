Украинцы в сентябре купили рекордное количество новых электромобилей, –"Укравтопром"

В сентябре 2021 года свои первые регистрационные номера в Украине получили 145 новых и 748 бывших в эксплуатации автомобилей на аккумуляторных источниках питания (BEV). Таким образом, в сентябре установлен рекорд по количеству новых электромобилей, которые были зарегистрированы в течение одного месяца.

Об этом говорится в сообщении ассоциации "Укравтопром".

Предыдущий рекорд был зафиксирован в августе текущего года, когда украинские номера получили 144 новых BEV.

По сравнению с прошлогодним показателем сентябрьский спрос на новые электромобили вырос в два с половиной раза, а на машины с пробегом - на 18%.

Самым популярным электрокаром среди новых авто стал Nissan Leaf. В сентябре украинскую регистрацию получили 28 новых авто этой марки.

Второй результат продемонстрировал Hyundai Ioniq - 12 регистраций.

Третьим по популярности стал электрический Nissan Sylphy - 11 покупателей.

На четвертом месте сразу два автомобиля: JAC iEVS4 и Porsche Taycan, в зачете которых по 10 регистраций.

Замыкает топ-5 сентябрьского рынка новых электромобилей также две модели: BMW i3 и Mercedes-Benz EQC, в активе каждой по 9 регистраций.

Самым востребованным электромобилем с пробегом остается Nissan Leaf. В сентябре 174 подержанных авто этой модели пополнили украинский автопарк. На втором месте Tesla Model 3 - 95 регистраций. Третье место у Renault Zoe - 48 регистраций. Четвертым по популярности стал Volkswagen е-Golf - 39 штук. Также в пятерку лидеров попал Chevrolet Bolt, за месяц 37 подержанных электромобилей этой модели получили свои первые украинские номера.

Всего за девять месяцев с начала года первую регистрацию в Украине прошли почти 6,1 тыс. автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания, что на 7% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Доля подержанной техники в этом количестве составила 88%, против 92% годом ранее.