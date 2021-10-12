Минагрополитики спрогнозировало рост цен на землю на 7-10% в год

Цена 1 га земли сельскохозяйственного назначения в Украине ежегодно будет расти на 7-10%.

Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенкона пресс-конференции "100 дней рынка земли", передает Интерфакс-Украина.

"Стоимость украинской земли будет расти, в этом вопросе я базируюсь на успешность реализации земельной реформы в странах Евросоюза. Стоимость одного гектара сельхозземли в Польше, которая провела земельную реформу 20 лет назад, составляет около 10 тыс. евро", - заявил Лещенко.

По словам министра, средняя цена 1 га земли сельскохозяйственного назначения на 9 октября составляла 43,88 тыс. грн, однако она учитывает цены столичного региона, где средняя цена 1 га составляет 240 тыс. грн, и эта земля не планируется в дальнейшем использоваться для сельскохозяйственных нужд.

"Если мы говорим о средневзвешенной цене для товарно-сельскохозяйственного производства, то речь идет о цене 32,86 тыс. грн, а для ведения личного крестьянского хозяйства - 33 тыс. грн за га. За 100 дней видим увеличение ценообразования в среднем на 11,4%", - отметил Лещенко.

Он уточнил, что доля таких сделок составляет 95%.

По данным Минагрополитики, на сегодняшний день в Украине заключено 28,29 тыс. сделок на 70,57 тыс. га земли сельскохозяйственного назначения. Наибольшее количество сделок зарегистрировано в Харьковской (2 332), Киевской (2 318), Полтавской областях (2 314), наибольшее количество земли продано в Кировоградской (9938 га), Харьковской (9141,2 га) и Полтавской (6294 га) областях.

Лещенко сообщил, что со следующей недели Минагрополитики перейдет от ежедневного анализа сделок по рынку земли к еженедельному.

В то же время на сайте министерства в статистике за 8 октября, когда общее число транзакций составляло 27,57 тыс. на 68,54 тыс. га, средняя цена 1 га по стране была 18,11 тыс. грн. Самая высокая была в Киевской области - 115,2 тыс. грн. За ней шли Львовская - 95,9 тыс. грн и Ивано-Франковская - 44 тыс. грн. Замыкали пятерку Ривненская и Черновицкая области - соответственно 29,7 тыс. грн и 29 тыс. грн, за которыми следовали Одесская и Хмельницкая области - соответственно 27,4 тыс. грн и 25,1 тыс. грн.

Самая дешевая земля, по данным министерства, на тот момент была в Закарпатской и Кировоградской областях - 3,7 тыс. грн и 4,2 тыс. грн соответственно, а также Луганской - 5,6 тыс. грн,

Напомним, 1 июля в Украине официально стартовал рынок земли. До 2024 года покупать сельскохозяйственную землю смогут только граждане Украины с ограничением в 100 гектаров. Закон о рынке земли запрещает покупать землю иностранцам. Вопрос продажи земли лицам без украинского гражданства и иностранцам будет решаться только на общенациональном референдуме.