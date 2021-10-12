МВФ ухудшил оценку роста ВВП Украины до 3,5%

Международный валютный фонд улучшил оценку роста ВВП Украины в 2021 году до 3,5% по сравнению с 4% в апрельском прогнозе.

Об этом свидетельствует Всемирный экономический прогноз (WEO) Фонда, передает Интерфакс-Украина..

Согласно ему, МВФ повысил ожидания роста экономики Украины в 2022 году до 3,6%, тогда как раньше этот показатель ожидался на уровне 3,4%.

Как указано в WEO, оценка среднегодовой инфляции в Украине в 2021 году повышена с 7,9% до 9,5%, в следующем – с 6,8% до 7,1%. Инфляция на конец года, согласно документу, в 2021 году достигнет 10,2%, в следующем году составит 6%.

Как сообщалось, в 2020 году украинская экономика упала на 4% при среднегодовой инфляции 2,7%. В 2021 году Министерство экономики ожидает роста на 4,1% ВВП, Национальный банк Украины прогнозирует 3,8% ВВП.

Согласно новым оценкам, дефицит текущего счета Украины в этом году ожидается на уровне 0,7% ВВП, а в следующем углубится до 2,4% ВВП, тогда как в апреле прогнозировался профицит текущего счета на уровне 0,8% ВВП в 2021 году и 0,9% – в 2022.

МВФ ухудшил оценки уровня безработицы для Украины. Если в апреле Фонд оценивал, что в этом году безработица снизится до 8,6% по сравнению с 9,2% в 2020 , а в следующем снижение ее прогнозировалось до 8,4%, то теперь ожидание уровня безработицы на этот год составляет 9,7%, на следующий – 8,7%, свидетельствует WEO.

Что касается прогноза роста мировой экономики, МВФ ухудшил свои ожидания этого показателя в 2021 году на 0,1 п.п. до 5,9%, а в 2022 году ожидается рост мирового ВВП на 4,9%.

"Пересмотр в сторону понижения прогноза на 2021 год отражает понижение рейтинга для стран с развитой экономикой – отчасти из-за перебоев в поставках, и для развивающихся стран с низкими доходами, в основном из-за ухудшения динамики пандемии", – пояснил Фонд в октябрьском WEO.

Согласно его прогнозам, после 2022 года глобальный рост в среднесрочной перспективе замедлится до, примерно, 3,3%.

Оценка роста экономики развитых стран по сравнению с июльским обновленным прогнозом улучшена на 0,1 п.п., до 5,2% в 2021 году, а в 2022 ВВП развитых стран, согласно WEO, вырастет на 4,5%, что на 0,9 п.п. выше ожидаемого ранее показателя.

Оценка роста экономики стран с формирующимся рынком и развивающихся стран на 2021 год улучшена на 0,1 п.п. до 6,4%. В 2022 году ожидается рост на 5,1%, что на 0,1 п.п. ниже предыдущего прогноза.