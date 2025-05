Кабмин назначил представителя в суде о незаконности приватизации "Мотор Сичи"

Кабинет министров уполномочил Министерство экономики представлять интересы правительства в судах для защиты интересов государства по вопросам, связанным с приватизацией государственного предприятия "Мотор Сич".

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение №1237-р от 6 октября обнародовано на официальном правительственном портале.

Министерству экономики совместно с Министерством юстиции, другими заинтересованными органами исполнительной власти поручено при рассмотрении судебных дел принять меры по защите интересов государства по вопросам, связанным с приватизацией государственного предприятия "Мотор Сич".

Как сообщалось, 11 марта Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) принял решение о возвращении ПАО "Мотор-Сич" в государственную собственность. Секретарь Совета Алексей Данилов уточнял: "Согласно этому решению, предприятие "Мотор-Сич" будет возвращено украинскому народу, будет возвращено в собственность украинского государства законным, конституционным способом в ближайшее время".

20 марта СБУ сообщило, что Шевченковский районный суд Киева наложил арест на целостный имущественный комплекс и 100% акций АО "Мотор-Сич", передав имущество предприятия в управление Нацагентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) с обязательным определением управляющей компании, имеющей государственную форму собственности.

При этом бывшему председателю Фонда государственного имущества Владимиру Прядко предъявили подозрение в служебной халатности при проведении приватизации "Мотор Сичи" в 1993 году. Однако Печерский районный суд Киева освободил его от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности.

По данным следствия, которое началось только в текущем году, в 1993 году при приватизации бывшего государственного завода "Моторостроитель" в Запорожье, который был переименован в "Мотор Сич", был допущен ряд незаконных действий. В частности, размер его уставного фонда была занижен более чем в 30 раз, чем государству нанесен ущерб в размере не менее на сумму 18,37 млрд грн.

Читайте также: Глава АРМА рассказал о причинах блокирования управления в УМХ и "Мотор Сичи"

Напомним, 28 января президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций в отношении гражданина Китая Ван Цзина и компаний: "Skyrizon Aircraft Holdings Limited" (Британские Виргинские острова), "Hong Kong Skyrizon Holdings Limited" (Гонконг, КНР), "Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd "(Пекин, КНР) и" Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd "(Пекин, КНР).

Санкции также были введены в отношении граждан Китайской Народной Республики Ду Тао и Чен Хойшена. Первый из них известен, как президент компании Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment, второй – как ее представитель в Украине и директор ООО "Скайризон Украина".

По данным СМИ, китайская Skyrizon в 2015 году через офшоры выкупила контрольный пакет "Мотор Сичи" у ее президента Вячеслава Богуслаева. При этом сделку стоимостью около $500 млн профинансировали китайские госбанки. Однако эту сделку отказался согласовать Антимонопольный комитет Украины (АМКУ), а на акции предприятия был наложен арест.

В сентябре 2020 года китайские инвесторы "Мотор Сичи" направили Минюсту Украины уведомление об инвестиционном споре с требованием о возмещении ущерба, оцениваемого ими в $3,5 млрд, обвиняя Украину в экспроприации инвестиций.

ПАО "Мотор Сич" - один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию более чем в 100 стран мира. Предприятие в январе-июне 2020 года получило 595,56 млн грн чистой прибыли, тогда как за аналогичный период 2019 года чистый убыток составлял 428,58 млн грн. Чистый доход "Мотор Сичи" вырос на 16,3% - до 4 млрд 728,9 млн грн.