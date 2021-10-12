Общий фонд госбюджета с начала года недополучил 84 миллиарда, – Счетная палата

За январь-сентябрь 2021 года общий фонд государственного бюджета недополучил 83,8 млрд грн (6,8%) от плана.

Об этом сообщил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан.

"План доходов общего фонда на январь-сентябрь перевыполнен на 28,6 млрд грн (3,8%). В частности, рентной платы за пользование недрами общегосударственного значения – на 11 млрд грн (42,8%); НДС с произведенных в Украине товаров (работ, услуг) с учетом бюджетного возмещения – на 10 млрд грн (9,6%); НДС с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров – на 6 млрд грн (2,5%). Кредитов вернули на 562 млн грн (10,8%) больше плана", – рассказал Пацкан.

Для сравнения, в январе-сентябре 2020 года невыполнение доходов общего фонда – 10 млрд грн (1,5%).

В то же время, подчеркнул председатель Счетной палаты, меньше плана – поступления от государственных заимствований и приватизации госимущества.

"От заимствований поступило на 103 млрд грн (22%) меньше плана. В частности от размещения ОВГЗ недополучили 54,5 млрд грн (17,2%) от плана. Внешние заимствования на 48,8 млрд грн, или (33%) меньше плана, и это включая зачисления в общий фонд госбюджета части поступлений от МВФ в результате распределения специальных прав заимствования в сумме 1 млрд СПЗ, что эквивалентно 37,9 млрд грн", – отметил Пацкан.

Он также добавил, что от приватизации государственного имущества поступило лишь 1,8 млрд грн, что меньше плана на 9,6 млрд грн (84,3%).

"В результате поступления общего фонда меньше плана на 83,8 млрд грн (6,8%). Должен констатировать, что сумма невыполнения плана поступлений общего фонда госбюджета в январе- сентябре выросла по сравнению с первым полугодием (63 млрд грн)", – отметил Пацкан.

Ранее сообщалось, что Счетная палата обнаружила дополнительные резервы доходов, не учтенные в проекте государственного бюджета на 2022 год, на общую сумму 32,7 млрд грн.