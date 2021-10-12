Минэнерго сообщило о проблемах с импортом угля

Реальные поставки импортного угля не соответствуют графикам, предоставляемым Министерству энергетики генерирующими компаниями.

Об этом сообщил первый заместитель министра энергетики Юрий Власенко, передает Интерфакс-Украина.

"Де-факто в импортном угле есть проблема, поскольку не выполняются те графики, которые подает генерация. И те заявки, которые они сделали по поступлению импортного угля, не всегда соблюдаются. Мы в их хоздеятельность не вмешиваемся, но стараемся контролировать и работаем над тем, чтобы выполнение графика было на надлежащем уровне", – подчеркнул Власенко.

Он отметил, что, судя по заявкам генкомпаний, наибольшими экспортерами угля в Украину станут Польша и Казахстан.

При этом Власенко указал, что не видит технических проблем с поставками угля.

"Мы проводим онлайн встречи с представителями угледобывающих предприятий и ТЭС, в которых участвуют и представители "Укрзализныци". По результатам двух селекторных совещаний проблем с перевозом угля нет. Единственная проблема – сами угольные предприятия задерживают вагоны при загрузке, и в связи с этим иногда возникает дефицит, но ситуация с вагонами стабильная", – заверил первый замглавы Минэнерго.

Как сообщалось, по данным Министерства энергетики, по состоянию на 11 октября запасы угля на складах ТЭС снизились до 666,6 тыс. тонн при плане в 2,6 млн тонн. Таким образом, отставание от плана составляет в 3,9 раза.

По словам министра энергетики Германа Галущенко, в октябре 2021 года - марте 2022 года ожидается расход угля на уровне 15,3 млн тонн, из которых украинская добыча составит около 9 млн тонн, а уже законтрактованные объемы импорта составляют около 4 млн тонн. Таким образом,необходимо дополнительно обеспечить импорт около 2 млн тонн угля.