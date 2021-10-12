По итогам тестирования всех таможенников уволить могут только 100 человек, – Минфин
По итогам экспериментального проекта по тестированию должностных лиц таможенных органов по вопросам квалификации и благонадежности .
Как сообщает пресс-служба Минфина, тестирования проходило в два этапа, в целом участие в нем приняли 9 441 должностное лицо (97% от общего количества таможенников).
"По итогам тестирования, половина таможенников успешно прошла тестирование, в отношении остальных планируется осуществление тщательного контроля их служебной деятельности и проведение учебных мероприятий в рамках обновленной системы повышения квалификации", – сказано в сообщении.
При этом не прошли тестирование лишь около 100 должностных лиц Таможенной службы.
"В отношении указанных лиц будут приниматься соответствующие кадровые решения, в том числе расторжение контрактов и увольнение из таможенных органов", – уточниали в Минфине.
Таможенники проходили три уровня тестирования:
- на знание таможенного и антикоррупционного законодательства;
- на общие способности (в частности абстрактное, числовое, вербальное мышление);
- на благонадежность, что является психологическим тестом, предназначенным выявить должностных лиц с рисками склонности к нарушению установленных правил и непродуктивного поведения на рабочем месте.
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