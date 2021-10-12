По итогам тестирования всех таможенников уволить могут только 100 человек, – Минфин

По итогам экспериментального проекта по тестированию должностных лиц таможенных органов по вопросам квалификации и благонадежности .

Как сообщает пресс-служба Минфина, тестирования проходило в два этапа, в целом участие в нем приняли 9 441 должностное лицо (97% от общего количества таможенников).

"По итогам тестирования, половина таможенников успешно прошла тестирование, в отношении остальных планируется осуществление тщательного контроля их служебной деятельности и проведение учебных мероприятий в рамках обновленной системы повышения квалификации", – сказано в сообщении.

При этом не прошли тестирование лишь около 100 должностных лиц Таможенной службы.

"В отношении указанных лиц будут приниматься соответствующие кадровые решения, в том числе расторжение контрактов и увольнение из таможенных органов", – уточниали в Минфине.

Таможенники проходили три уровня тестирования: