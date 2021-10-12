Кабмин надеется пересмотреть условия китайского кредита для ГПЗКУ времен Януковича

Кабинет министров создал межведомственную рабочую группу по вопросам обеспечения выполнения обязательств АО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" (ГПЗКУ) перед Эксимбанком Китая по заимствованиям, привлеченным по гарантии государства, и перед Китайской национальной корпорацией машинной промышленности и генеральных подрядов (ССЕС) в рамках выполнения условий договора о поставках зерновых в КНР.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее постановление №1046-р от 6 октября обнародовано на официальном правительственном портале.

Согласно документу, рабочую группу возглавит первый вице-премьер-министр - министр экономики Алексей Любченко.

Среди задач межведомственной рабочей группы указано содействие обеспечению координации действий органов исполнительной власти с целью обеспечения выполнения вышеуказанных договоров ГПЗКУ.

В том числе рабочая группа должна подготовить предложения "по разработке проектов нормативно-правовых актов по выполнению или пересмотру кредитного соглашения, заключенного между Государственной корпорацией и Эксимбанком Китая".

Кроме того, нужно определить способы решения проблем, возникающих при выполнении ГПЗКУ условий договора на поставки зерновых для ССЕС а также согласовать позиции по пересмотру условий настоящего договора.

По данным Минфина на 1 октября, задолженность ГПЗКУ по привлеченным под госгарантии займам составляла 29,7 млрд грн, отмечало издание Finbalance.

При этом в 2021-2024 года ГПЗКУ должен осуществить выплаты по гарантированным государством заимствованиям на сумму 23,8 млрд грн.

По оценкам Минфина, учитывая убыточную деятельность ГПЗКУ, высока вероятность наступления гарантийных случаев по обязательствам указанной госкомпании в 2022 году на 6,3 млрд грн, в 2023 году – на 6 млрд грн, в 2024 году – 5,7 млрд грн.

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Как сообщалось, Министерство экономики в августе признало, что АО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" (ГПЗКУ) не выполняет условия договоров по поставкам зерна в Китай.

Перед этим Нацполиция обвинила руководство ГПЗКУ в растрате имущества компании путем продажи зерна на экпорт по заниженным ценам. По данным следствия, общая сумма ущерба составила $57 млн. Кроме того, руководители госкомпании заключили договоры страхования, в которых искусственно завысили страховой тариф от общей страховой суммы.

В центральном офисе и на предприятих ГПЗКУ 10 и 11 августа правоохранители провели 62 обыска, а глава компании 13 августа был задержан в аэропорту при попытке бегства из страны.

ГПЗКУ с ноября 2020 года по решению Кабмина Дениса Шмыгаля возглавляет депутат Николаевского облсовета от "Батькивщины" Андрей Власенко, который перед этим был уволен Минэкономики с должности руководителя госпредприятия "Укрликтравы" по итогам проведенного расследования.

Напомним, в 2012 году между ГПЗКУ и Эксимбанком Китая заключен кредитный договор на сумму $1,5 млрд (действует до 2027 года) для финансирования поставок зерновых китайскому партнеру в лице China National Complete Engineering Corporation, CNCEC. С 2018 года кроме процентов ГПЗКУ осуществляет погашение и тела кредита.

ГПЗКУ – национальный оператор зернового рынка Украины, создан правительством Украины в августе 2010 года. В ее состав входит разветвленная сеть филиалов: линейные и портовые элеваторы, мельницы, комбикормовые и крупяной заводы. Суммарно 53 подразделения-филиала ГПЗКУ могут хранить 3,7 млн тонн зерновых, включая около 2,5 млн тонн в год суммарных мощностей по перевалке зерновых грузов на экспорт в Одесском и Николаевском портах.