Нацбанк аннулировал лицензии на страхование жизни двум компаниям

Национальный банк Украины 8 октября аннулировал АСО "Астро-Днепр" и АО "Новый Днепр" лицензии на добровольное страхование жизни.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

Сообщается, что 27 августа 2021 года лицензии АСТ "Астро-Днепр" и АО "Новый Днепр" были временно остановлены как мера влияния за несоблюдение в течение длительного времени норматива платежеспособности и достаточности капитала.

По состоянию на дату принятия решений об аннулировании лицензий указанные страховщики не выполнили примененные Национальным банком меры воздействия и не устранили зафиксированные нарушения.

Согласно последней предоставленной АСТ "Астро-Днепр" финансовой отчетности, по состоянию на 30 июня 2021 года объем страховых премий составил 33,8 тыс. грн, а стоимость активов – 30,86 млн грн. 100% страхового портфеля страховщика составляли другие виды накопительного страхования. Доля рынка компании по страховым премиям составила 0,002%. По информации страховщика по состоянию на 13 сентября 2021 года АСТ "Астро-Днепр" не имело невыполненных (просроченных) обязательств по договорам страхования.

Согласно последней поданной АО "Новый Днепр" финансовой отчетности, по состоянию на 30 июня 2021 года объем страховых премий составил 5,6 млн грн, а стоимость активов – 36,12 млн грн. 100% страхового портфеля страховщика составляли другие виды страхования жизни. Доля рынка компании по страховым премиям составила 0,007%. По информации страховщика по состоянию на 13 сентября 2021 года, АО "Новый Днепр" не имело невыполненных (просроченных) обязательств по договорам страхования.