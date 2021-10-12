СБУ разоблачила коррупционную схему в аграрном бизнесе при пособничестве правоохранителей

Служба безопасности Украины разоблачила преступную схему хищения имущества государственного предприятия на Ривненщине. По предварительным данным, около 1600 га земель Национальной академии аграрных наук (НААН) передали в незаконную аренду местным предпринимателям. Такая схема нанесла государству ущерб более 5,5 млн грн. При этом к "крышеванию" злоумышленников причастны правоохранители.

Об этом говорится в сообщении СБУ.

Как установило следствие, схему удалось организовать через госпредприятие "Опытное хозяйство "Белокриницкое", которое входит в структуру НААН. Это учреждение владеет более 2 тыс. га земель, предназначенных для выращивания селекционных образцов.

В 2020-2021 годах чиновники госпредприятия подписали соглашения с рядом коммерческих компаний о сотрудничестве. Вместо этого чиновники госпредприятия самоустранились от контроля деятельности "коммерсантов".

Подконтрольные злоумышленникам фирмы получили возможность, не платя арендную плату, пользоваться 1600 га земель НААН по своему усмотрению. Более того, земельные участки они получили в пользование вместе с выращенной на них сельхозпродукцией, которую реализовывали по рыночным ценам.

В результате чего коммерсанты получили миллионные прибыли, а в отношении ГП "Опытное хозяйство "Белокриницкое" НААН как неликвидного предприятия начата процедура банкротства.

В рамках уголовного производства, открытого по ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины, наложен арест на урожай сельскохозяйственных культур 2021 года, выращенный на земельных участках госпредприятия.

Сейчас сотрудники СБУ установили причастность к противоправной схеме работников правоохранительных органов, которые самоустранились от расследования и не принимали мер для сохранения вещественных доказательств и защиты интересов государственного предприятия.

В частности, вопреки наложенному судом аресту на имущество и наличию разрешения на сбор урожая только для государственного предприятия, представители "коммерческих" структур беспрепятственно приступили к уборке урожая.

Сотрудники СБУ во исполнение поручения прокурора прекратили противоправную деятельность, провели осмотр места происшествия и изъяли технику с урожаем (более 45 тонн сои). Таким образом предотвратили кражу государственного имущества более чем на 700 тыс. грн.

В отношении сотрудников правоохранительных органов Теруправлением ГБР, расположенным в Хмельницком, осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.