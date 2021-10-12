Количество пересечений границы выросло с начала года на 14%, – Госпогранслужба

В течение девяти месяцев 2021 года государственную границу Украины, как на въезд так и на выезд, пересекло 27,2 млн человек, из них 21,1 млн – это украинцы и 6,1 млн – граждане иностранных государств.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.

Этот показатель по сравнению с прошлогодним вырос на 14%. В течение девяти месяцев прошлого года границу Украины пересекло 23,5 млн граждан.

Больше всего в этом году госграницу путешественники пересекали в авиационных пунктах пропуска – 10,8 млн граждан. Это почти на 45% больше, чем в прошлом году.

Второе место по пересечению государственной границы Украины занимает граница с Польшей – на этом направлении пограничники оформили 6,4 млн граждан, из них 5,8 млн – украинцы и около 615 тыс. – иностранцы.

На третьем месте – граница с Венгрией и с РФ.