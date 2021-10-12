Глава МВФ заметила прогресс Украины в выполнении условий для выделения транша

Глава миссии Международного валютного фонда в Украине Иванна Владкова Холлар сообщила послам стран "Большой семерки" в Украине о прогрессе в выполнении страной ряда условий соглашения stand-by.

Об этом говорится в сообщении послов G7 в Киеве в Twitter.

"Послы G7 обсудили с Иванной Владковой прогресс Украины в выполнении программы МВФ и были рады услышать о выполнении Украиной некоторых условий соглашения stand-by, в частности, шагов по банковскому сектору и Фонду гарантирования вкладов", - сказано в сообщении.

Как отмечается, послы "остаются преданными помощи Украине для проведения реформ, которые вместе с программой МВФ будут способствовать процветанию Украины".

Это предусматривает завершение комплексной судебной реформы, включая Высший совет правосудия, и корпоративное управление в соответствии с руководящими принципами Организации экономического сотрудничества и развития.

Как сообщалось, миссия Международного валютного фонда начала работу в Украине 21 сентября.

Напомним, 13 февраля миссия МВФ в Украине по вопросам первого пересмотра программы для Украины в формате stand-by завершилась безрезультатно.

МВФ 9 июня 2020 года утвердил новую 18-месячную программу stand-by для Украины на около $5 млрд с немедленным выделением $2,1 млрд первого транша.

После выделения первого транша было намечено четыре пересмотра программы: по итогам июня, сентября и декабря этого года, а также июня 2021 года - с завершением этих пересмотров соответственно 1 сентября и 1 декабря этого года и 15 мая и 15 октября - следующего. Размеры второго и третьего транша - по $700 млн, третьего – $560 млн и заключительного четвертого - $980 млн. Предполагалось, что виртуальная миссия по первому пересмотру программы будет работать 13-23 июля, однако этот план был нарушен из-за коронавируса.