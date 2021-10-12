Количество посетивших Киев иностранных туристов превысило прошлогодний показатель, – КГГА

За девять месяцев 2021 года в городской бюджет Киева поступило 46,6 млн грн туристического сбора, что уже превысил прошлогодний сбор на 34%, или на 11,9 млн грн.

Об этом сообщила заместительница председателя Киевской городской государственной администрации Марина Хонда.

"Разница показателей нынешнего турсбора по сравнению с прошлым годом свидетельствует о том, что туристическая сфера научилась работать в новых условиях и уже выходит из кризиса, вызванного пандемией. Важным также является открытие новых туристических направлений, в частности, из Саудовской Аравии. Наряду с тем город продолжает развивать туристическую привлекательность столицы: разрабатываются новые маршруты, идет перекрестное продвижение с городами других стран", – отметила Хонда.

Она также добавила, что за девять месяцев Киев посетило около 500 тыс. иностранных туристов и более 1,2 млн – внутренних.

Больше всего иностранцев приезжает в Киев из США, Израиля, Турции, Беларуси и Германии.

Как сообщалось, по данным Государственной пограничной службы, Киев в 2020 году посетили 498,9 тыс. иностранных туристов, что на 75% меньше, чем в 2019 году (2 млн человек). Количество внутренних туристов в прошлом году упало на 33%, тогда как в 2019 году столицу посетило около 3 млн украинцев из других регионов. В итоге туристический сбор в бюджет Киева в 2020 году составил 34,69 млн грн, сократившись на 46%, по сравнению с 2019 годом.