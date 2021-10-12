Поступления от размещения облигаций на аукционах Минфина упали в 5 раз
Министерство финансов на состоявшемся 12 октября аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) сократило объем привлеченных средств до 514 млн грн.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфина.
В частности, самые короткие из предложенных ОВГЗ сроком обращения один год были размещены на 293,78 млн грн под 11,5% годовых, как и неделей ранее.
Облигации сроком обращения полтора года были проданы на 6,43 млн грн, ставка по ним составила 11,57% годовых.
В то же время от размещения двухлетних облигаций поступило 26,38 млн грн под 12,4%.
Еще 18 млн грн принесло размещение трехлетних ОВГЗ под 12,49% годовых.
Кроме того, Минфин разместил пятилетние ОВГЗ на 169,23 млн грн под 12,75% годовых.
Как сообщалось, на минувшей неделе Министерство финансов на аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) сократило объем привлеченных средств до 2,46 млрд грн, приостановив повышение ставок по долговым бумагам.
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