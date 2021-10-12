Минцифры запустило Офис по развитию предпринимательства

Министерство цифровой трансформации запустило Офис по развитию предпринимательства и экспорта, который призван содействовать развитию малого и среднего бизнеса в Украине.

Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает пресс-служба министерства.

"Для того, чтобы бизнес и в дальнейшем развивался в Украине, нужна организация, которая бы занималась государственной политикой в ​​отношении бизнеса и отстаивала его интересы. Поэтому в Украине запустили деятельность Офиса по развитию предпринимательства и экспорта, использовав лучший мировой опыт. Это распространенная международная практика, такие государственные учреждения работают в Польше, Грузии, США", – рассказал вице-премьер.

Федоров уточнил, что в Украине такой офис создан на базе Офиса по продвижению экспорта, который функционировал с 2015 года.

По словам главы Минцифры, деятельность Офиса будет в основном направлена ​​на малый и средний бизнес. Его структура имеет 10 подразделений, которые будут заниматься всеми вопросами, связанными с бизнесом: от создания национальной стратегии развития предпринимательства и юридических вопросов к привлечению инвестиций и инноваций.

Планируется, что команда Офиса будет анализировать проблемы предпринимателей и инициировать необходимые изменения в законодательство в тесном сотрудничестве с Минэкономики. Совместно с Фондом развития предпринимательства и Украинским культурным фондом Офис должен формировать финансовые программы для малого и среднего бизнеса, а также для инновационных предприятий.

Кроме того, Офис призван стимулировать инновации в существующих компаниях и способствовать созданию и росту стартап-экосистем, координируя эту работу совместно с Минцифры. В дальнейшем развитием проекта "Дия.Бизнес" также будет заниматься именно Офис.

Среди проектов, над которыми работает Офис: