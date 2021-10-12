Государственный телеканал для Донбасса заказал создание русскоязычного тревел-шоу за 34 миллиона

Госпредприятие "Мультимедийная платформа иновещания Украины" (телеканалы "Дом" и "UATV") Минреинтеграции 7 октября заказало ООО "Телевизионная производственная компания "Пилот Продакшн" производство программ за 33,9 млн грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, в этом году частично создадут развлекательную программу "Украина с первого взгляда" на русском языке. Это будет тревел-шоу с элементами очерка и краеведения. Программа должна иметь 100 выпусков длиной 45 минут каждый. Таким образом, один выпуск стоит 339 тыс. грн.

Планируется, что в этом шоу иностранцы, которые впервые ступили на украинскую землю, будут путешествовать по разным регионам, пробовать украинские блюда и сравнивать со своей страной. Героев для программы будут искать через социальные сети.

Согласно замыслу заказчика, проект должен показать Украину, ее естественную красоту, уникальные исторические памятники и невероятное гастрономическое многообразие глазами туриста-иностранца, чтобы "популяризировать страну как туристическую Мекку".

Автором идеи/формата программы является Елена Кошель, которая работала главным редактором "Нового канала", креативным продюсером "ТЕТ", креативным продюсером сериального производства "ICTV", а также креативным продюсером департамента киносериального производства ТРК "Украина".

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Оператором-постановщиком шоу является Андрей Урбанский, который был оператором-постановщиком программ "Холостяк. Как выйти замуж", "Детектор лжи", "Сюрприз, сюрприз", "Когда мы дома. Новая история. Новая история 2" и "Шоу Братьев Шумахеров" и т.п.

Режиссером-постановщиком является Александра Якунина, которая была главным режиссером на телеканалах "1+1" и "СТБ" и работала над реалити-шоу "Счастливая 7 дней", "Фермер ищет жену", "Я стесняюсь своего тела", "Спасите нашу семью".

Закупку провели по переговорной процедуре, поскольку ее предмет заключается в создании или приобретении произведения искусства. Фирма выиграла художественный конкурс на производство реалити-шоу, которое объединяет жителей разных регионов Украины, несет идею объединения Украинской как единой нации, мотивирует узнавать города, села и их жителей.

Комиссия решила, что проект актуален, поскольку "украинцы часто живут за информационными стенами и видят жизнь через призму социальных сетей и новостей, где создается только иллюзия окружения единомышленниками". Мол, идея проекта "делает акцент на мире и диалоге, на том, что объединяет, что является основным посылом, который наши телеканалы пытаются донести до зрителя".

"Пилот Продакшн" во главе с Галиной Вярвельской принадлежит Александру Брыкайло. Он также владеет ЧП "Студия Пилот", которое возглавляет Елена Кошиль. Еще он со "Студией Пилот" и Сергеем Лавренюком учредили ООО "Солар Медиа", которым руководит Кристина Хлапонина.

Как сообщалось, тот же заказчик уже 9 сентября уже заказал ООО "Телевизионная производственная компания "Пилот Продакшн" производство программ о путешествиях по Украине за 34,2 млн грн. Проект будет создавать эта же команда. Однако в том случае путешествовать должны граждане Украины из разных регионов.

Новый телеканал под названием "Дім"/"Дом" начал вещание 1 марта. Программной концепцией вещания предусмотрено 23 часов развлекательных передач и 1 час информационно-аналитических и публицистических передач.

О идее создания такого телеканала Владимир Зеленский рассказал еще перед первым туром президентских выборов.