​НАБУ сообщило о подозрении директору "Юго-Западной железной дороги"

Национальное антикоррупционное бюро выдвинуло подозрение исполнительному директору филиала "Юго-Западная железная дорога" Артему Мироновичу, его отстранили от должности на период служебной проверки.

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци".

"Артем Миронович, который до этого занимал должность исполнительного директора этого регионального филиала, 11 октября 2021 года, соответственно его обращению, временно, на период служебной проверки отстранен от занимаемой должности", - сказано в сообщении.

Сейчас Мироновичу выдвинуто подозрение следователями НАБУ относительно возможных злоупотреблений при закупке угля филиалом "Пассажирская компания" в 2018 году, где в то время он занимал руководящую должность.

По указанному делу по требованию следователей чиновник явился в НАБУ в качестве свидетеля, а уже во время допроса ему было вручено подозрение. По данному факту также начата служебная проверка Аппаратом директора по экономической и информационной безопасности АО "Укрзализныця".

Исполняющим обязанности руководителя регионального филиала "Юго-Западная железная дорога" АО "Укрзализныця" назначен заместитель исполнительного директора этого регионального филиала Андрей Букин.

Как сообщалось, 7 октября сотрудники прокуратуры и Национальной полиции провели обыски в служебных помещениях регионального филиала "Юго-Западная железная дорога" АО "Укрзализныця" и в офисных помещениях подрядной организации в рамках еще одного уголовного производства по факту завладения бюджетными средствами (ч . 4 ст. 191 УК Украины).