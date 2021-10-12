"Нафтогаз" обнародовал алгоритм поставок газа бюджетным учреждениям по льготной цене

НАК "Нафтогаз Украины" обнародовал алгоритм действий, который позволит бюджетным и религиозным организациям заключить среднесрочные контакты на поставки газа по сниженной цене.

Как сообщили в пресс-службе "Нафтогаза", соответствующее письма от имени ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Трейдинг" разосланы областным государственным администрациям.

В частности, бюджетным и религиозным организациям предлагается заключить контракт на поставку газа сроком на 15 месяцев (до конца 2022 года) с фиксированной ценой на газ – 13,7 грн за кубометр (с транспортировкой и НДС – 16,8 грн), что значительно ниже текущих спотовых цен.

"Нафтогаз" ожидает, что данный среднесрочный продукт будет пользоваться спросом среди религиозных и бюджетных организаций, которых в Украине насчитывается более 7500.

Кроме того, "Нафтогаз" предлагает производителям тепла изменения в трехлетних контрактах – объем газа, в котором они нуждаются для тепло- и горячего водоснабжения бюджетных учреждений и организаций, они смогут приобрести также по цене 13,7 грн за кубометр (без учета НДС и транспортировки).

Как сообщалось, ранее Кабинет министров утвердил примерный договор для начала поставок природного газа бюджетным учреждениям и религиозным организациям по льготным ценам дочерней компанией НАК "Нафтогаз Украины".

Кроме того, накануне в ряде регионов и населенных пунктов Украины была объявлена чрезвычайная ситуация из-за отсутствия газа для отопления коммунальных и бюджетных учреждений. По данным БизнесЦензор, это необходимо для того, чтобы бюджетные учреждения получили возможность закупить газ по льготной цене у дочерней компании "Нафтогаза Украина" по переговорной процедуре, в обход полной процедуры закупки, которая займет существенное время.

Напомним, 30 сентября представители центральных и местных органов власти подписали Меморандум, призванный не допустить повышения тарифов на отопление и горячую воду в грядущем отопительном сезоне (2021-2022 годов).

В документе предусмотрены обязательства центральной власти, НАК "Нафтогаз Украины" и органов местного самоуправления. В частности, Верховная Рада должна дополнительно перенаправить в местные бюджеты 4% поступлений от налога на доходы физлиц на сумму не менее 11 млрд грн в 2022 году, а также выделить субвенции общинам с низкими доходами уже в четвертом квартале 2021 года.

Меморандум также предусматривает установление льготного тарифа на газ для бюджетных учреждений на уровне 13,66 тыс. грн за тысячу кубометров (без НДС и стоимости транспортировки и распределения).