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"Нафтогаз" обнародовал алгоритм поставок газа бюджетным учреждениям по льготной цене

НАК "Нафтогаз Украины" обнародовал алгоритм действий, который позволит бюджетным и религиозным организациям заключить среднесрочные контакты на поставки газа по сниженной цене.

Как сообщили в пресс-службе "Нафтогаза", соответствующее письма от имени ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Трейдинг" разосланы областным государственным администрациям.

В частности, бюджетным и религиозным организациям предлагается заключить контракт на поставку газа сроком на 15 месяцев (до конца 2022 года) с фиксированной ценой на газ – 13,7 грн за кубометр (с транспортировкой и НДС – 16,8 грн), что значительно ниже текущих спотовых цен.

"Нафтогаз" ожидает, что данный среднесрочный продукт будет пользоваться спросом среди религиозных и бюджетных организаций, которых в Украине насчитывается более 7500.

Кроме того, "Нафтогаз" предлагает производителям тепла изменения в трехлетних контрактах – объем газа, в котором они нуждаются для тепло- и горячего водоснабжения бюджетных учреждений и организаций, они смогут приобрести также по цене 13,7 грн за кубометр (без учета НДС и транспортировки).

Как сообщалось, ранее Кабинет министров утвердил примерный договор для начала поставок природного газа бюджетным учреждениям и религиозным организациям по льготным ценам дочерней компанией НАК "Нафтогаз Украины". 

Кроме того, накануне в ряде регионов и населенных пунктов Украины была объявлена чрезвычайная ситуация из-за отсутствия газа для отопления коммунальных и бюджетных учреждений. По данным БизнесЦензор, это необходимо для того, чтобы бюджетные учреждения получили возможность закупить газ по льготной цене у дочерней компании "Нафтогаза Украина" по переговорной процедуре, в обход полной процедуры закупки, которая займет существенное время.

Напомним, 30 сентября представители центральных и местных органов власти подписали Меморандум, призванный не допустить повышения тарифов на отопление и горячую воду в грядущем отопительном сезоне (2021-2022 годов).

В документе предусмотрены обязательства центральной власти, НАК "Нафтогаз Украины" и органов местного самоуправления. В частности, Верховная Рада должна дополнительно перенаправить в местные бюджеты 4% поступлений от налога на доходы физлиц на сумму не менее 11 млрд грн в 2022 году, а также выделить субвенции общинам с низкими доходами уже в четвертом квартале 2021 года.

Меморандум также предусматривает установление льготного тарифа на газ для бюджетных учреждений на уровне 13,66 тыс. грн за тысячу кубометров (без НДС и стоимости транспортировки и распределения).

Автор: 

газ (7945) Нафтогаз (3323) опалення (564) опалювальний сезон (1154)


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Если зима этого года будет очень холодной - Украине не избежать серьезных потрясений!
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13.10.2021 08:49 Відповісти
Головна проблема не холода, а путін який вже відключає газ Україні і пускає газ по обходним маршрутам. Вже Угорщина качає газ не через Україну і ми вже втратили певний обсяг газу який ми використовували (перекупали) в Угорщини. Після запуску Північного потоку -2 ми повністю втратимо можливість використовувати (перекупати) російський газ і прийдеться переводити ГТС в реверсний режим і качати газ з підземних сховищ на схід, південь та центр України, а потужності відбору газу зі сховищ обмежені обсягом 300 млн. куб. м на добу і качати газ в реверс і в ЄС ми не зможемо. Тому можуть бути банальні відключення газу в регіонах, а це спричинить катастрофу в морози. Аварія в Алчевську 2006 року показало що таке зупинка теплопостачання, замерзає навіть каналізація і місто потрібно евакуйовувати.
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13.10.2021 11:51 Відповісти
А як на місці Путіна поступив би ти? Він робить свою справу, захищає інтереси своєї країни. І робить це досить успішно. Нам потрібно захищати інтереси України. Але нинішня влада робить це вкрай недолуго..
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13.10.2021 12:28 Відповісти
На місці путіна я б сам йшов в НАТО і допомагав би НАТО за гроші США стримувати Китай. путін абсолютно ідіотський керівник і росія після нього повністю розвалиться, і це добре!
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13.10.2021 18:36 Відповісти
Уйло Вадимирович три раза подавал заявку на вступление Уйлостана в НАТО - в 2001, 2004 и 2008 годах. Однако ни США, глава НАТО, ни европейские страны-участницы, похоже, не особо приветствовали вступление наРФии в альянс.
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13.10.2021 21:09 Відповісти
Контракт по 16.8 до конца 2022-го. Весной цена на газ резко упадет. И спотовые цены вернуться к 8-9 грн. А школы и дет сады бутут платить повышенную цену. "Нє вмер Данило...."
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13.10.2021 10:37 Відповісти

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