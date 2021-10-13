В Украине зафиксировали 16 309 новых случаев COVID-19
На утро 13 октября в Украине зафиксировали 16 309 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью.
В частности, заболело 1 588 детей и 288 медработников, передает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Также госпитализировали 4 901 человека,, умер 471 пациент, выздоровело – 6 462. Кроме того совершили 118 762 теста.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Харьковской (1 526), Одесской (1 525), Днепропетровской (1 344), Запорожской (1 048) областях и в Киеве (978).
За все время пандемии в Украине заболело 2 578 394 человека, выздоровело – 2 304 361, летальных случаев зафиксировали 59 523, также провели 13 379 666 тестов.
С начала кампании вакцинации против COVID-19 в Украине привили 7 688 564 человека, за прошедшие сутки – 152 703. Полностью иммунизированы 6 271 274 украинца.
Днем ранее, 12 октября, сообщали о 11 996 новых случаях заболевания коронавирусной болезнью,11 октября – о 8 832 новых случаях заболевания.
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