В Украине зафиксировали 16 309 новых случаев COVID-19

На утро 13 октября в Украине зафиксировали 16 309 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью.

В частности, заболело 1 588 детей и 288 медработников, передает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также госпитализировали 4 901 человека,, умер 471 пациент, выздоровело – 6 462. Кроме того совершили 118 762 теста.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Харьковской (1 526), Одесской (1 525), Днепропетровской (1 344), Запорожской (1 048) областях и в Киеве (978).

За все время пандемии в Украине заболело 2 578 394 человека, выздоровело – 2 304 361, летальных случаев зафиксировали 59 523, также провели 13 379 666 тестов.

С начала кампании вакцинации против COVID-19 в Украине привили 7 688 564 человека, за прошедшие сутки – 152 703. Полностью иммунизированы 6 271 274 украинца.

Днем ранее, 12 октября, сообщали о 11 996 новых случаях заболевания коронавирусной болезнью,11 октября – о 8 832 новых случаях заболевания.