АРМА с начала года разыскало активов на 8,5 миллиарда

За январь-сентябрь 2021 года сотрудники Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) разыскало доли в статутных капиталах, ценные бумаги, денежные средства и финансовые обязательства на более 8,5 млрд грн.

Как сообщает пресс-служба ведомства, всего было разыскано более 12 тыс. единиц имущества.

В частности, разыскали более 4,48 тыс. земельных участков, 4,4 тыс. объектов жилой и нежилой недвижимости, 769 единиц сельскохозяйственной техники с комплектующими , 684 автомобиля, 525 единиц другого имущества (товаров), 265 имущественных прав интеллектуальной собственности, 56 единиц сельхозпродукции, 41 единица морского и речного транспорта, 21 единицу нематериальных активов и 3 единицы авиатранспорта.

Всего с начала года в АРМА поступило 2 308 обращений от правоохранителей относительно осуществления мероприятий по выявлению и розыску активов.