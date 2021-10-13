Великобритания предоставит Украине кредит на 21 миллион фунтов для закупки ПЦР-тестов

Кабинет министров утвердил проект постановления "О совершении государственных внешних займах в 2021 году путем привлечения кредита от Агентства экспортного финансирования Соединенного Королевства (UKEF)".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Отмечается, что реализация документа позволит привлечь до 21 млн фунтов стерлингов от UKEF для закупки наборов для проведения 4 млн ПЦР-исследований. Срок пользования кредитом – 4 года.

В Минфине уточнили, что соответствующий контракт заключен в рамках Меморандума о взаимопонимании между Кабмином и Государственным секретарем ее Британского Величества, действующего через Агентство экспортного финансирования Соединенного Королевства.

Меморандумом определяются общие принципы и предварительные условия сотрудничества, направленного на реализацию проектов, касающиеся британского экспорта, в частности, в таких сферах как оборона и безопасность, сельское хозяйство, инфраструктура, энергетика и здравоохранение.