Глава "Центрэнерго" решил уволиться

Наблюдательный совет ПАО "Центрэнерго" уволил во вторник исполняющего обязанности генерального директора Юрия Власенко с должности по его желанию.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

В то же время, обязанности гендиректора возложены на Виталия Довгаля, который работает членом дирекции с февраля 2021 года и отвечает за обеспечение компании топливом.

В "Центрэнерго" отмечают, что Власенко в дальнейшем планирует работать в энергетической сфере частного сектора.

Как сообщалось, Кабинет министров согласовал назначение Юрия Власенко исполняющим обязанности генерального директора ПАО "Центрэнерго" 26 февраля. Кроме того, ФГИ полностью обновил состав дирекции ПАО "Центрэнерго", назначив новых 8 топ-менеджеров компании.

После смены руководства "Центрэнерго" ограничило поставки электроэнергии связанному с Коломойским трейдеру "Юнайтед Энерджи" из-за наличия просроченной задолженности.

Напомним, в конце мая 2020 года Фонд государственного имущества после трех месяцев неудачных попыток сменил на должности гендиректора "Центрэнерго" подконтрольного Игорю Коломойскому Владимира Потапенко. При этом Потапенко оставался работать в дирекции госкомпании, а энергокомпания продолжила заключать прямые договора на поставку электроэнегрии с предприятиями группы "Приват".

Ранее СМИ сообщали, что государственная генкомпания "Центрэнерго" перешла под контроль людей, близких к лидеру группы "Приват" Игорю Коломойскому. Сам же Коломойский эту информацию отрицал, однако в интервью Цензор.НЕТ назвал руководителей "Центрэнерго" "профессиональными и понятными людьми", признав, что консультирует Потапенко.

Отметим, что "Центрэнерго" эксплуатирует 23 блока (18 – пылеугольные и пять - газомазутные) на Углегорской, Змиевской и Трипольской ТЭС суммарной установленной мощностью 7660 МВт. Государству принадлежит 78,3% акций общества.