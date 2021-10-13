Долг населения за коммуналку сократился до 63 миллиардов, – Госстат

В августе 2021 года украинцы уплатили за жилищно-коммунальные услуги 11,8 млрд грн, что на 1,5 млрд грн или 14,4% больше, чем было начислено за этот период.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

В то же время отмечается, что на конец сентября задолженность населения по оплате за поставку и распределение газа составила 23,3 млрд грн, за поставку теплоэнергии и горячей воды – 19,5 млрд грн, за поставку и распределение электроэнергии – 6,8 млрд грн, за водоснабжение и водоотвод – 6,6 млрд грн.

Кроме того, украинцы задолжали за управление многоквартирным домом 5,5 млрд грн, а за услуги по вывозу бытовых отходов – 1,2 млрд грн.

Также в Госстате отметили, что в августе с населением было оформлено 5,7 тыс. договоров о погашении реструктуризованной задолженности на 49,7 млн грн. Сумма внесенных платежей, с учетом долгосрочных договоров, составила 29,6 млн грн.

Напомним, по данным Госстата, на конец июля общий долг украинцев за жилищно-коммунальные услуги составлял 64,3 млрд грн.