Правоохранители разоблачили хищение 9 миллионов при строительстве физкультурного комплекса на Харьковщине
В поселке Новопокровка Харьковской области директор компании совместно с руководителем и работником научно-производственного предприятия завладели средствами государственного бюджета, выделенными на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции области.
Отмечается, что с апреля по декабрь 2020 года подозреваемые присвоили более 9 млн грн. Они легализовали средства путем осуществления с ними нескольких финансовых операций.
Около 2,5 млн грн были использованы со счета ООО на приобретение автомобиля, примерно такая же сумма была перечислена на личные счета его руководителя, а остаток – на счета научно-производственного предприятия на строительно-монтажные работы с завышенными объемами выполненных работ с сокрытием реальных источников происхождения средств.
Правоохранители провели 14 обысков на территории Харькова и области, во время которых была обнаружена и изъята финансово-хозяйственная документация, мобильные телефоны, компьютерная техника, носители информации.
Трем участникам организованной группы сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч.1 ст.366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль