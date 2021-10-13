Правоохранители разоблачили хищение 9 миллионов при строительстве физкультурного комплекса на Харьковщине

В поселке Новопокровка Харьковской области директор компании совместно с руководителем и работником научно-производственного предприятия завладели средствами государственного бюджета, выделенными на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции области.

Отмечается, что с апреля по декабрь 2020 года подозреваемые присвоили более 9 млн грн. Они легализовали средства путем осуществления с ними нескольких финансовых операций.

Около 2,5 млн грн были использованы со счета ООО на приобретение автомобиля, примерно такая же сумма была перечислена на личные счета его руководителя, а остаток – на счета научно-производственного предприятия на строительно-монтажные работы с завышенными объемами выполненных работ с сокрытием реальных источников происхождения средств.

Правоохранители провели 14 обысков на территории Харькова и области, во время которых была обнаружена и изъята финансово-хозяйственная документация, мобильные телефоны, компьютерная техника, носители информации.

Трем участникам организованной группы сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч.1 ст.366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.