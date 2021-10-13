Крупнейшие сети АЗС повысили цены на бензин и дизтопливо

В среду, 13 октября, крупнейшая консолидированная сеть АЗС группы "Приват" (работает под брендами "Авиас", ANP, "Укрнафта" и др. – всего 1 540 станций) подняла цены на бензин и дизельное топливо на 1 грн за литр.

Об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

В частности, в сети ANP бензин марки А-92 подорожал до 28,95 грн за литр, А-95 – до 29,95 грн/л, а дизтопливо – до 29,00 грн/л.

На станциях "Укрнафты" цены на А-92 выросли до 29,00 грн/л, на А-95 и дизтопливо – до 30,00 и 29,00 грн за литр соответственно.

На заправочных комплексах WOG и ОККО бензины марки А-95 и А-92 подорожали на 1,07 грн и 1 грн – до 32,57 грн/л и 31,99 грн/л соответственно. При этом дизельное топливо в этих сетях подорожало на 1,12 грн/л – до 31,35 грн/л.

В свою очередь сеть Shell повысила цены на все виды топлива на 0,52-1,12 грн: бензин марки А-92 подорожал до 31,49 грн/л, А-95 – до 32,57 грн/л, дизельное топливо – до 30,75 грн/л.

В сети UPG бензин А-92 подорожална 60 коп. – до 30,50 грн/л, А-95 – на 1 гривню (до 31,60 грн/л), а дизтопливо – на 80 копеек (до 28,50 грн/л).

Такие сети как AMIC, SOCAR, "БРСМ-Нафта", "Укр-Петроль", "Катрал", Mango, Motto и другие также повысили цены на топливо в пределах 0,1-1,2 грн./л.

Как сообщалось, накануне Министерство экономики обновило ценовые индикативы для розничных цен на топливо. С учетом максимальной торговой наценки предельная стоимость бензина увеличена на 1,07 грн – до 32,57 грн/л, а дизтоплива – на 1,12 грн, до 31,35 грн/л.