Банки в августе выдали рекордный объем ипотечных кредитов, – Нацбанк

В августе украинские банки выдали 944 ипотечных кредита на общую сумму 830,1 млн грн, что является лучшим результатом по объему новой ипотеки с декабря 2018 года.

Об этом свидетельствуют результаты опроса банков об объемах предоставленных населению ипотечных кредитов, сообщает пресс-служба Национального банка.

Отмечается, что такой рост объемов обусловлен увеличением средней суммы договора: за месяц – на 10% (до 879,3 тыс. грн). Кроме того, выросло количество выдач в Киеве, где средняя сумма договора существенно выше, чем в регионах.

Всего за восемь месяцев 2021 года банками выдано 6,6 тыс. ипотечных кредитов на сумму более 5,2 млрд грн. если сравнивать с показателями аналогичного периода прошлого года, то объемы ипотечного кредитования выросли в 2,2 раза по количеству договоров и почти в 3 раза в денежном измерении.

Банки уточнили, что кредиты на покупку жилья на вторичном рынке недвижимости остаются главным сегментом рынка ипотека: в августе их доля в очередной раз превысила 90% – и в денежном измерении, и по количеству договоров.

Также отмечается, что рынок ипотечного кредитования остается концентрированным: пять самых активных банков заключили 89% новых сделок. Средневзвешенная эффективная ставка ипотечного кредита составляла в августе 15,9% на первичном рынке и 13,6% – на вторичном. С начала года ставки снизились соответственно на 1,0 п. п. и на 0,4 п. п.