Минагрополитики предложило отменить право на бесплатную приватизацию земли

Министерство аграрной политики и продовольствия инициирует отмену права на бесплатную приватизацию земли, поскольку в нынешнем формате этот инструмент используется для злоупотреблений.

Об этом глава министерства Роман Лещенко заявил во время пресс-конференции, посвященной 100 дням рынка земли, передает пресс-служба Минагрополитики.

"Мы комплексно следим за процессом бесплатной приватизации, поскольку тот ее формат, который сейчас существует, позволяет недобросовестным гражданам злоупотреблять этим правом. Государство понимает соответствующие риски, поэтому бесплатная приватизация должна быть трансформирована", – сказал Лещенко.

По словам министра, вместо права на бесплатное получение земли можно предусмотреть скидку на ее покупку.

"Минагро будет инициировать общественное обсуждение для того, чтобы заменить право на бесплатную приватизацию в "физических" гектарах правом на фиксированную скидку при покупке и получении в аренду государственных земель. Такая скидка будет одинаковой и гарантированной для всех граждан, плюс будут предусмотрены дополнительные льготы для ветеранов и других категорий граждан. Для того чтобы ее получить, достаточно подать электронное заявление", – предложил Лещенко.

Он добавил, что все заявления будут обнародованы, и ситуация с двойной приватизацией станет невозможной в принципе.

Лещенко уточнил, что скидка будет касаться именно государственных земель.

"Также мы хотим решить вопрос земли, которые находятся под частными усадьбами. Владельцы таких усадеб должны официально получить в пользование земли, которые им принадлежат, без лишних бюрократических процедур бесплатно", – подчеркнул министр.

Как сообщалось, ранее Лещенко заявлял, что право каждого украинца на получение двух гектаров земли невозможно обеспечить из-за нехватки участков. Согласно ст. 121 Земельного кодекса Украины, каждый гражданин страны имеет право бесплатно получить до 2 га земли для ведения личного сельского хозяйства.

При этом в апреле 2021 года СБУ обнаружила ряд коррупционных механизмов по разворовыванию земли, организованных высокопоставленными чиновниками Госгеокадастра. По данным СБУ, для организации работы "схемы", фигуранты организовали ряд "бэк-офисов", которые фактически работали как "частные аналоги" региональных подразделений Госгеокадастра. Однако с тех пор о дальнейшем продвидении в расследовании дела не сообщалось.

Напомним, 1 июля в Украине официально стартовал рынок земли. До 2024 года покупать сельскохозяйственную землю смогут только граждане Украины с ограничением в 100 гектаров. Закон о рынке земли запрещает покупать землю иностранцам. Вопрос продажи земли лицам без украинского гражданства и иностранцам должен решаться на референдуме.