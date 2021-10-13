В России заявили о готовности поставлять электроэнергию в Украину

Россия готова возобновить поставки электроэнергии в Украину, если Киев будет нуждаться в импорте.

Об этом заявил глава Министерства энергетики РФ Николай Шульгинов в интервью одному из телеканалов, передают Известия.

"Если они (Украина, – ред.) столкнутся с дефицитом мощности, энергии из-за нехватки топлива или высокой аварийности на тепловых станциях, то российская энергосистема готова осуществить поставки", – сказал он.

По словам министра, все "будет зависеть от коммерческих условий".

Как сообщалось, в мае Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), ограничила доступную пропускную способность для импорта электроэнергии в Украину со стороны государств, не являющихся сторонами Энергетического Сообщества (Россия, Беларусь) до 0 МВт до 1 октября 2021 года. В конце сентября запрет был продлен еще на два месяца.