БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
669 1

В России заявили о готовности поставлять электроэнергию в Украину

В России заявили о готовности поставлять электроэнергию в Украину

Россия готова возобновить поставки электроэнергии в Украину, если Киев будет нуждаться в импорте.

Об этом заявил глава Министерства энергетики РФ Николай Шульгинов в интервью одному из телеканалов, передают Известия.

"Если они (Украина, – ред.) столкнутся с дефицитом мощности, энергии из-за нехватки топлива или высокой аварийности на тепловых станциях, то российская энергосистема готова осуществить поставки", – сказал он.

По словам министра, все "будет зависеть от коммерческих условий".

Как сообщалось, в мае Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), ограничила доступную пропускную способность для импорта электроэнергии в Украину со стороны государств, не являющихся сторонами Энергетического Сообщества (Россия, Беларусь) до 0 МВт до 1 октября 2021 года. В конце сентября запрет был продлен еще на два месяца.

Автор: 

Джерело:  iz.ru
росія (14254) Електрика (1240)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Та плісняві і куплять. І вігілля і єлектроенергію.
Все для того ж і робиться.
показати весь коментар
13.10.2021 15:13 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 