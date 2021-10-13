Закачка газа в европейские хранилища упала до минимума

Закачка газа в подземные хранилища Европы с началом новой рабочей недели упала до минимальных величин с мая.

Согласно оперативным данным платформы Gas Infrastructure Europe, за газовые сутки 11 октября закачка превысила отбор всего на 20%, а общий уровень запасов по ЕС вырос всего на 0,02 процентных пункта, передает Интерфакс.

Как отмечает агентство, это минимальный прирост за нынешний сезон закачки с 6 мая.

В целом в Европе по итогам газовых суток 11 октября уровень запасов газа в подземных хранилищах достиг 78,09%. Это на 12,76 процентного пункта ниже среднего показателя за последние пять лет. Правда, в середине июля этот разрыв достигал 16,568 пунктов.

За историю наблюдений в среднем по Европе переход от нетто-закачки к нетто-отбору по Европе приходится на 20 октября. В этом году, есть ожидания, что закачка в ПХГ Европы продлится дольше, так как надо нарастить больше запасов. Самый поздний срок начала отбора был зафиксирован в 2013 году – 3 ноября.

Однако уже с начала октября расходует свои запасы Венгрия, Нидерланды (с 5 октября), Польша (с 10 числа), Словакия (первый день отбора был 11 октября).

Приток СПГ на терминалы региона в начале октября 2021 года находится примерно на уровне прошлого года.

Состояние запасов газа в хранилищах Европы и невозможность наполнить их до безопасного уровня к наступлению холодов из-за глобального дефицита является главным страхом, который толкает цены на газ вверх. Этому также помогает и рост цены на топливо на другом, еще более сильном полюсе спроса – в Азии. Цена газа на хабе TTF в Нидерландах с поставкой в среду составляет $1015 за тысячу кубометров.

Как сообщалось, российский "Газпром" отреагировал на рекордный скачок цен на газ в Европе на минувшей неделе переводом своих европейских хранилищ на отбор газа вместо закачки.

По состоянию на начало недели, из хранилищ, которые используются "Газпромом", на паузе (ни закачки, ни отбора) находилось германское ПХГ "Катарина" (заполнено на 43,54%) и "Бергермеер" в Нидерландах (27,30%).

"Газпром" также располагает мощностями хранилищ "Дамборжице" в Чехии и "Банатский Двор" в Сербии, но данные по ним не отображаются в системе Gas Infrastructure Europe.