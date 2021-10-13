Реконструкцию взлетной полосы в аэропорту "Киев" перенесли на год

Аэропорт "Киев" (Жуляны) в 2024 году закроется на год для реконструкции взлетно-посадочной полосы.

Об этом сообщил глава совета директоров предприятия Денис Костржевский, передает avianews.com.

По словам Костржевского, планы на 2022 год включают подготовку проекта реконструкции аэродрома. Сами работы могут начаться в 2023 году и продлятся два года.

"На 2023 год запланирована реконструкция аэродрома без закрытия аэропорта на прием рейсов. Она будет включать работы на рулежных дорожках", - сообщил Костржевский.

По оценкам аэропорта, бюджет работ может составить от 2,5 млрд до 4 млрд грн. В "Мастер-Авиа" ожидают, что эти деньги выделит Киевский городской совет как собственник аэродрома в Жулянах. В качестве альтернативной опции оператор аэропорта называет концессию и привлечение частного инвестора.

Крупнейшая базовая авиакомпания в Жулянах Wizz Air готова перейти в аэропорт "Борисполь" на время реконструкции полосы. При этом президент лоукостера Роберт Кери заверил, что после завершения работ Wizz Air вернется в Жуляны.

Сейчас этот киевский аэропорт не может принимать с полной загрузкой авиалайнеры Airbus A321, на которые переходит лоукостер. Это делает невозможным выполнение из Жулян дальних рейсов на A321 с полными баками топлива. Из-за этого рейс Абу-Даби-Киев Wizz Air запустил в аэропорт "Борисполь".

Как сообщалсь, в мае Костржевский говорил, чэропорт "Киев" (Жуляны) закроют на 8-9 месяцев в 2023 году, чтобы удлинить и усилить взлетно-посадочную полосу.

Длину полосы в ходе работ хотят увеличить на 460 метров, до 2770 метров. Также один из двух курсов полосы получит инструментальную систему посадки ILS категории II ICAO. Это позволит самолетам садиться в "Киеве" при видимости не менее 350 метров. Сейчас в аэропорту работает ILS категории I ICAO. В результате полеты прекращаются, когда видимость падет меньше 800 метров.

Работы по реконструкции аэродрома также будут включать усиление покрытия рулежных дорожек и перрона со стоянками для самолетов, чтобы их могли использовать более тяжелые авиалайнеры.