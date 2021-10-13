Путин выступил против увеличения транзита газа через Украину

Власти России считают, что наращивать транзит российского газа через Украину опасно из-за износа ее газотранспортной системы.

Об этом президент России Владимир Путин заявил на пленарном заседании "Российской энергетической недели", передает Интерфакс.

"Изношенность ГТС Украины составляет 80-85%. Прежде чем прокачивать, необходимо привести эту систему в нормативное состояние", – заявил Путин.

По словам российского президента, в 2021 году поставки российского газа через Украину превысят обязательства по долгосрочному контракту на 10% (долгосрочным контрактом предусмотрено снижение прокачки российского газа через Украину до 40 млрд кубометров в 2021 году, но вплоть до сентября "Газпром" бронировал дополнительные объемы, – ред.).

"Пусть спасибо хотя бы скажут – вместо этого одна ругань слышится", – заявил Путин.

При этом российский президент сказал, что Россия готова сохранить контракт на прокачку через ГТС Украины после 2024 года и даже увеличить ее, но нужно понимание объемов: "Мы готовы сохранить этот контракт, если будут обеспечены экономические и экологические условия. Готовы – нужно все считать".

В контексте отказа от увеличения транзита газа через Украину Путин также вспомнил газовый конфликт с Украиной в 2008 году.

Ранее в октябре Путин заявлял, что "Газпрому" выгоднее поставлять газ в Европу по новым трубопроводам, но Минэнерго РФ должно обеспечить соблюдение обязательств по транзиту российского газа через территорию Украины.

Как сообщалось, российский "Газпром" с 1 октября остановил транзит газа через Украину в направлении Венгрии. Этому предшествовало подписание нового контракта с венгерской MVM Group на поставку 4,5 млрд кубометров газа через Сербию (через газопровод "Турецкий поток" и его сухопутные продолжения) и Австрию.

Это повлияло на возможность Украины импортировать газ, поскольку импорт газа из Венгрии в Украину происходил путем виртуального реверса. Ряд экспертных центров также указывал, что возможная приостановка транзита российского газа через Украину в случае запуска "Северного потока-2" зимой создаст дефицит топлива как в самой Украине, так и в странах Восточной Европы.