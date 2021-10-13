Кабмин одобрил британский кредит на 21 миллион фунтов для закупки ПЦР-тестов

Кабинет министров утвердил постановление "Об осуществлении государственных внешних заимствований в 2021 году путем привлечения кредита от Агентства экспортного финансирования Соединенного Королевства".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

"Реализация документа позволяет в рамках государственных внешних заимствований привлечь до 21 млн фунтов стерлингов от Агентства экспортного финансирования Соединенного Королевства (UKEF) для закупки наборов для проведения 4 миллионов ПЦР-исследований", – сказано в сообщении.

Срок пользования кредитом составит 4 года.

В Минфине уточнили, что контракт на поставку наборов для проведения 4 млн ПЦР-исследований уже заключен в рамках действующего Меморандума о взаимопонимании между Кабинетом министров Украины и Государственным секретарем ее Британского Величества, действующим через Агентство экспортного финансирования Соединенного Королевства (UKEF).

"Этим договором определяются общие принципы и предварительные условия сотрудничества, направленного на реализацию проектов, которые будут касаться британского экспорта, в частности, в таких приоритетных сферах как оборона и безопасность, сельское хозяйство, инфраструктура, энергетика и здравоохранение", – отмечают в министерстве.