"Укроборонпром" получил $454 миллионов за выполнение внешних контрактов

Украинские спецэкспортеры за девять месяцев 2021 года получили более $454 млн за выполнение внешнеэкономических контрактов, почти на половину больше, чем за это же время в прошлом году.

Об этом рассказал на пресс-конференции генеральный директор государственного концерна "Укроборонпром" Юрий Гусев, передает Укринформ.

По словам Гусева, поступления от деятельности спецэкспортеров в январе-сентябре выросли на 45% по сравнению с прошлым годом, сумма заключенных контрактов – почти на 74%, стоимость отгруженных товаров и услуг – ориентировочно на 16%.

"Что касается конкретных цифр, то за три квартала 2021 года спецэкспортеры заключили контрактов почти на $700 млн (что на $300 млн больше, чем за этот же период в прошлом году), отгрузили продукции и оказали услуг более чем на $373 млн, плюс $51 млн к прошлогодним показателям. При этом общие поступления от исполнения внешнеэкономических контрактов превысили $454 млн", – уточнил Гусев.

В то же время он отметил, что в третьем квартале темпы прироста основных показателей деятельности спецэкспортеров замедлились. Но в октябре вновь появился восходящий тренд, динамика заключения новых контрактов ускорилась.

"Имеем амбициозные планы по заключению новых контрактов и реализации уже подписанных соглашений с зарубежными партнерами", – заверил гендиректор "Укроборонпрома".

Как сообщалось, за первое полугодие 2021 года предприятия госконцерна "Укроборонпром" отчитались о 517,6 млн грн сведенной прибыли. К отчету прикреплены финпоказатели 78 субъектов хозяйствования.

По состоянию на июль 2021 года активы концерна оцениваются в 73,6 млрд грн. "Укроборонпром" также имеет 48, 3 млрд грн финансовых обязательств.