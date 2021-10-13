Пограничники обнаружили две схемы масштабной контрабанды сигарет на 40 миллионов (обновлено)

Пограничники обнаружили в Одесской области масштабную схему контрабанды табачных изделий из Украины в страны Евросоюза.

Как сообщает Администрация Государственной пограничной службы Украины, организаторы схемы планировали переправлять баржей сигареты в страны ЕС, упаковав их в середине мешков с "солью поваренной пищевой".

"Во время обысков на складе одного из предприятий в Измаиле, Одесской области, правоохранители обнаружили около 3 тыс. коробов сигарет, ориентировочная стоимость которых составляет 27 млн грн. Табачные изделия уже были готовы к отправке", – отмечается в сообщении.

В рамках расследования дела сейчас Госпогранслужбой совместно со следователями ГБР и СБУ проводятся мероприятия по документированию противоправной деятельности на складских помещениях в Измаиле, где накапливался подготовленный к незаконному перемещению границу товар.

Окончательное количество контрабандной продукции, которая будет изъята, установится по результатам обыска, уточнили в ведомстве.

По данным Госпогранслужбы, это может быть одна из самых масштабных попыток незаконного перемещения сигарет через границу, выявленная правоохранителями.

Поз;е Служба безопасности Украины заявила о второй "схеме" – импорте табачных изделий в Украину из одной из стран Южной Азии. Злоумышленники пытались завезти их под видом велосипедных шин. Стоимость изъятой продукции составляет более 13 млн грн.

По предварительной информации, контейнер с партией контрабандной продукции прибыл в Одесский торговый морской порт из одной из стран Южной Азии в адрес местного предприятия-импортера.

При досмотре груза правоохранители обнаружили более 1000 коробов сигарет иностранного производства без марок акцизного сбора. При этом, согласно таможенной декларации и товаросопроводительным документам, контейнер должен был быть загружен импортными шинами для велосипедов.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства для установления и привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности.