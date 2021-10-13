Турецкий производитель беспилотников начнет строительство сервисного центра в Украине, – Таран

Строительство в Украине сервисного центра турецкой компании Baykar Makina, которая производит беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2 для Вооруженных сил Украины, может начаться в ноябре 2021 года.

Об этом сообщил министр обороны Украины Андрей Таран, передает Интерфакс-Украина.

"Планируется построить за счет компании Baykar Makina у нас в Украине сервисный центр для обслуживания Bayraktar, обучения, для их ремонта, и уже начались работы. Пока что у нас идут бюрократические процедуры относительно оформления земли, на которой будет строиться этот сервисный центр. Землю мы не передаем Baykar Makina, земля остается нашей украинской собственностью, она относится к землям обороны, а сервисный центр строится за средства Baykar", - сказал Таран.

Министр отметил, что строительство центра, возможно, может начаться даже в следующем месяце.

"Я надеюсь, что в ближайшее время, возможно, даже в следующем месяце", - добавил Таран.

Как сообщалось, 14 сентября Таран на встрече с генеральным директором Baykar Makina Халуком Байрактаром рассмотрел возможность и перспективы размещения производства турецких беспилотных комплексов на территории Украины.

Ранее, в апреле, приобретенный у Турции ударный беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2 впервые совершил вылет в зону Операции Объединенных сил, во время которого обнаружил технику противника.